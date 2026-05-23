Cruzados y Caciques se ven las caras por primera vez en el Claro Arena en un duelo clave en la Liga de Primera. Conoce cómo llegan ambos elencos a buscar el triunfo.

Universidad Católica y Colo Colo están listos para salir a disputar la versión 189 del clásico del fútbol chileno. Este fin de semana los Cruzados reciben al Cacique en un duelo que promete ser clave en la pelea por el liderato de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.

El elenco dirigido por Daniel Garnero será local y llega en un tremendo momento. Una racha de cuatro partidos sin saber de derrotas, con tres triunfos y un empate, mantienen viva a la UC tanto a nivel local como en la Copa Libertadores, donde pueden meterse en octavos de final.

En la vereda del frente está el cuadro de Fernando Ortiz, el que se ha mantenido firme como el líder del torneo, viene de golear 6 a 2 a Ñublense y puede sacar una ventaja importante si se lleva el triunfo. Todo esto en la primera vez del Cacique en la remodelada casa de los Cruzados, lo que promete un ambiente de aquellos. Es por esto que a continuación te dejamos las formaciones, historial, tabla y todo lo que debes saber antes del encuentro.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo?

Universidad Católica será local en el clásico 189 ante Colo Colo. El encuentro está programado para este domingo 24 de mayo a partir de las 18:00 horas en el Claro Arena.

La última vez que Colo Colo y Universidad Católica se enfrentaron, fue goleada de la UC por 4 a 1 en el Monumental. Foto: Photosport.

La formación de Universidad Católica

Universidad Católica preparó la siguiente formación para enfrentar a Colo Colo en el clásico 189: Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en la defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez en el mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani en la delantera.

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La formación de Colo Colo

Colo Colo definió su oncena contra Universidad Católica sin cambios para el clásico 189: Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa en la defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; Leandro Hernández y Javier Correa en la delantera.

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El historial de triunfos, empates y derrotas en el clásico entre U. Católica y Colo Colo

Universidad Católica buscará acortar la distancia que hay en el historial del clásico ante Colo Colo por la Primera División del fútbol chileno. En 188 partidos disputados hasta ahora, el Cacique se ha quedado con 82 triunfos, mientras que los Cruzados con 55. 51 empates completan un cruce donde la diferencia de gol también la lidera el Eterno Campeón con 325 sobre los 261 de la UC.

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Así están U. Católica y Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Católica y Colo Colo

Fecha, horario y la lucha por la cima: El trascendental Clásico 189 definirá el liderato absoluto de la Liga de Primera 2026 . El encuentro está programado para este domingo 24 de mayo a las 18:00 horas y marcará un hito clave: será la primera vez que el “Cacique” visite el remodelado Claro Arena , escenario donde los pupilos de Daniel Garnero pondrán en juego su invicto de cuatro partidos.

El trascendental definirá el liderato absoluto de la . El encuentro está programado para este y marcará un hito clave: será la primera vez que el “Cacique” visite el remodelado , escenario donde los pupilos de Daniel Garnero pondrán en juego su invicto de cuatro partidos. Formaciones estelares confirmadas: Ambos equipos irán con toda la carne a la parrilla, sin guardarse nada para este vital choque: 11 de U. Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani. 11 de Colo Colo: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Javier Correa.

Ambos equipos irán con toda la carne a la parrilla, sin guardarse nada para este vital choque: La hegemonía histórica del “Cacique”: En el desglose estadístico por la Primera División del fútbol chileno, el equipo albo mantiene una clara ventaja sobre el cuadro cruzado.

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