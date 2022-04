Senador José Miguel Insulza: En Carabineros "hay una parafernalia que no corresponde en una fuerza policial"

La anunciada reforma a Carabineros sigue provocando reacciones. Ahora fue el senador José Miguel Insulza quien sacó la voz. El parlamentario aseguró que Carabineros "no puede tener el grado de militarización que tiene ahora, se gastan en eso muchos recursos, hay toda una parafernalia que no corresponde en una fuerza policial".

El militante del Partido Socialista explicó en la radio Cooperativa que "hace unos meses, la Comisión de Seguridad Pública fue a ver al ex Presidente Piñera y estaba esperando en la antesala el alto mando de Carabineros, que eran cinco generales y unos 15 o 20 ordenanzas, ayudantes, asistentes de todo tipo de cosas; eso debería desaparecer, no debería existir, parafernalia que acompaña a las Fuerzas Armadas no debería trasladarse a Carabineros, como tampoco algunos elementos de su conducta: la obediencia, la forma en que se practica, la capacidad de crítica de las policías, la necesidad de una carrera policial que sea mucho más democrática y otra serie de cosas que hay que discutir muy a fondo".

Insulza recalcó que "yo siempre he planteado que Carabineros no puede tener el grado de militarización que tiene ahora, se gastan en eso muchos recursos, hay toda una parafernalia que no corresponde en una fuerza policial y, por lo tanto, yo creo que sí es necesario que haya un mando civil que tiene que ir al Ministerio de Seguridad Pública".