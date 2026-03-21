Universidad Católica ya tiene grupos y rivales en su regreso a la Copa Libertadores. Los Cruzados representarán a Chile como subcampeones de la Liga de Primera, sorteados en el Grupo D junto a Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Ecuador.

Y en Argentina ya hay reacciones por el cruce contra la UC. De hecho, el medio partidista Planeta Boca Juniors encontró cierto miedo de la Católica por lo que se le viene en el concierto internacional.

“¿Respeto o temor? La reacción en Universidad Católica al grupo de Boca“, publica el medio trasandino haciendo eco a las declaraciones del presidente de Cruzados, Juan Tagle.

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La visión en Boca por el grupo con la Católica

“Estamos todavía con la emoción de lo que fue este sorteo. Nos tocó un grupo duro, difícil, intenso, con rivales de alto renombre que van a engalanar nuestra casa. (…) Vamos a tener a Boca, Cruzeiro y Barcelona de Ecuador en nuestro estadio. Nos anima mucho“, había dicho el mandamás de la UC.

¿La UC le tiene miedo a Boca? En Argentina creen que es una opción.

Asimismo, a Planeta BJ le llamó la atención que, al contrario, en Boca el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda el análisis es que será un grupo con cuatro equipos muy parejos.

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Según el periodista Martín Costa, en Radio Splendid, “desde el cuerpo técnico de Boca, en un análisis que hicieron tarde, observan que es un grupo parejo con realidades muy parecidas“.

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Cabe destacar que la Católica debutará en la Copa como locales contra Boca Juniors el 7 de abril en el estadio Claro Arena, por la primera fecha del Grupo D.

Resumen:

-Universidad Católica integra el Grupo D junto a Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Ecuador.

-El presidente Juan Tagle calificó el grupo como duro, difícil e intenso tras el sorteo. Planeta Boca Juniors reaccona por un supuesto miedo de la UC a los xeneizes.

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-La UC debutará ante Boca Juniors el 7 de abril en el estadio Claro Arena.