La Copa Libertadores le dio un grupo muy complejo a Universidad Católica. Una zona que será un gran desafío y que no dejó indiferente al streamer Davoo Xeneize.

El argentino famoso en redes sociales, es un reconocido hincha de Boca Juniors. El club que preside Juan Román Riquelme, será parte de la zona D junto a Cruzeiro y Barcelona de Ecuador. Todos equipos grandes de sus respectivos países.

El análisis de Davoo Xeneize

Davoo Xeneize como es costumbre, siguió el sorteo de la Copa Libertadores en vivo. Una vez que quedó sellada la fortuna de Boca y dejando de lado las bromas, se sinceró sobre lo complejo que será para su equipo el poder avanzar a octavos de final.

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“No les voy a mentir, es una razón genuina la mía. Como hincha de Boca no me gustó el grupo que nos tocó, hubiese preferido un grupo más accesible. Pero lo que no te mata, te fortalece. Si Boca resucita a este grupo, agárrate, si Boca pasa este grupo, agárrate. Puede ser un golpe sobre la mesa muy grande para Boca avanzar en este grupo con contundencia”, indicó.

Más allá de su respeto a la UC, de igual manera ve muy probable llevarse los puntos desde el Claro Arena. “Siendo completamente objetivo, Boca puede quedar fuera en fase de grupos. Yo no pienso eso, para mí, Boca va a avanzar. Me imagino a Boca ganando todos los partidos de local y de visitante rajando algún punto, como la historia de la Libertadores manda o ganando en Chile“, detalló.

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De todas maneras, Davoo Xeneize remarcó que Boca Juniors tampoco está pasando por un gran momento. Los dirigidos por Claudio Úbeda no han sido muy regulares, por lo que tampoco se perfilan como los favoritos. Será una zona muy pareja.

“Pero es verdad que es un grupo muy complicado que le tocó a Boca por tres factores. El primer factor, le tocó el mejor de cada bombo. En el bolillero 2 había que evitar un brasilero, te tocó un brasilero. En el bolillero 3 y bolillero 4 le tocó el mejorcito de cada uno. Y además de eso, Boca no es un equipo que te genera confianza”, cerró.