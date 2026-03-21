Universidad Católica fue sorteada en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026 junto a Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Ecuador. Es un hecho que el cuadro cruzado no la tiene nada fácil, pero lo de Martín Liberman fue más allá.

El famoso y controvertido periodista argentino analizó en su programa de YouTube, Liberman En Línea, la suerte de Boca Juniors en el sorteo copero. Y no fue muy generoso con la UC. Con ninguno de los rivales del xeneize.

“El grupo de Boca Juniors es una papita, no me jodan“, dijo tajante el rostro del periodismo argentino, que se ganó el odio del fútbol chileno durante la época de la generación dorada de la selección nacional.

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La Católica no es un equipo copero

El Colorado agregó que “Cruzeiro no es un equipo copero, nunca fue un grande del continente y es un equipo que tuvo una era muy difícil. La Católica tampoco es un equipo copero y Barcelona es el más poderoso y más grande de Ecuador, pero tampoco es un equipo copero“.

Martín Liberman y la Católica “papita” para Boca Juniors.

Eso sí, Martín Liberman reconoció sobre el estadio Claro Arena que “lo bueno de la Católica es que va a estrenar a nivel internacional su cancha, que es impresionante“.

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Es que la Católica debuta precisamente contra Boca Juniors, por la primera fecha del Grupo D de Copa Libertadores 2026, en el estadio Claro Arena (7 de abril).

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Posteriormente la UC visitará a Cruzeiro y a Bacelona, para cerrar como local ante Cruzeiro, Barcelona, y de visita en La Bombonera.

Resumen:

-Martín Liberman calificó como “una papita” el grupo de Boca Juniors en la Libertadores.

-El periodista argentino afirmó que Universidad Católica no es un equipo copero.

-La UC debutará ante Boca Juniors el 7 de abril en el estadio Claro Arena.