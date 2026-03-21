En el papel parece una misión imposible. Universidad Católica protagonizará el “grupo de la muerte” en la Copa Libertadores donde enfrentará a tres potencias del continente como Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.

Tras confirmarse la programación de sus partidos, donde abrirá ante los xeneizes en el Claro Arena y cerrará su participación en La Bombonera, su entrenador Daniel Garnero realizó un análisis de la difícil zona que enfrentará en el certamen.

ver también El grupo “de la muerte” para Católica: El análisis de rivales en Copa Libertadores 2026

El análisis de Garnero de los rivales de Católica en Libertadores

“Había que cruzar los dedos, pero hoy llegan equipos al bombo 4 que son buenos. Nos pasó en otras ediciones que se metió Atlético Mineiro”, fue lo primero que reflexionó el estratega, para luego hacer un balance general.

“Nos tocaron equipos grandes, que saben de esta competencia. Nosotros estamos en ese grupo de elencos con tradición y ganas de competir en este torneo. La localía va a ser muy importante. Debemos prepararnos para estar a la altura de la Copa Libertadores, que es muy exigente”, habló el DT de Católica.

De todas formas, Garnero enfatiza sobre sus rivales que “son nombres muy fuertes, pero las realidades quizás no están a la altura de la historia de los clubes“, para luego establecer el objetivo a cumplir en esta fase de grupos.

“Cada vez que compites, das lo máximo. No puedes pensar de otra manera. El próximo semestre debemos afrontar un torneo internacional. Daremos todo para que sea la Copa Libertadores, esa es la meta primordial”, finalizó el estratega de Católica.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

Universidad Católica integrará el “grupo de la muerte” en Copa Libertadores ante Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.

integrará el “grupo de la muerte” en Copa Libertadores ante Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil. Daniel Garnero destacó la importancia de la localía y matizó que el presente de sus rivales no siempre coincide con su historia.

destacó la importancia de la localía y matizó que el presente de sus rivales no siempre coincide con su historia. La meta primordial de la UC para este semestre es lograr la clasificación a la siguiente ronda.

¿Cuándo juegan los cruzados?

Por el Grupo B en Copa de la Liga, Universidad Católica recibirá en el Claro Arena a Universidad de Concepción, este domingo 22 de marzo desde las 18:00 horas.