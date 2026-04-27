Universidad Católica se prepara para afrontar un importante desafío ante Barcelona SC por una nueva fecha de la Copa Libertadores, en un duelo clave para sus aspiraciones internacionales.

La escuadra cruzada llega a este compromiso posicionada en el segundo lugar del Grupo D, solo por detrás de Boca Juniors. Por lo mismo, el objetivo es claro: sumar puntos que le permitan consolidarse en zona de clasificación y seguir avanzando en el torneo continental.

En ese contexto, desde la Franja también alistan una sorpresa especial pensada para sus hinchas desde Chile.

Universidad Católica prepara una Watch Party para Libertadores

Para el partido programado para este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas, se preparó una Watch Party que tendrá lugar en el Lounge Claro del Claro Arena y comenzará a las 19:00 horas. La entrada general tiene un valor de $35.000, mientras que para socios y abonados cuesta $28.000.

ver también “Dejá de jugar para atrás, la conch…”: el duro reto de Daniel Garnero que no se vio en el Clásico Universitario

Según revelan en Punto Ticket, la experiencia incluye:

Transmisión en pantalla grande

Previa con DJ y actividades

Charla técnica con ex-jugadores UC

Estación de alimentos y bebidas (hamburguesa, papas fritas y bebidas)

Barra Quilmes

Barra Red Bull

Degustación de vinos

Sorteo de camisetas oficiales UC

Sorteo de camisetas oficiales UC

¿Quién transmite el partido de la UC vs Barcelona SC?

El partido entre ambas escuadras se podrá disfrutar por TV y en STREAMING a través de las señales de ESPN5 y Disney+ Plan Premium.

Publicidad