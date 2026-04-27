Universidad Católica tiene claro su gran objetivo en esta temporada que es seguir avanzando en la Copa Libertadores y, en paralelo, alcanzar la cima del Campeonato Nacional. La misión no es menor, ya que los cruzados buscan no solo levantar un nuevo título, sino también asegurar su presencia en la próxima edición del torneo continental.

Sin embargo, el camino ha estado lejos de ser sencillo. A pesar de conseguir un valioso triunfo frente a Cruzeiro, el equipo ha tropezado en la Liga de Primera, donde suma dos derrotas consecutivas que lo posicionan en el quinto lugar de la tabla.

En este contexto, se reveló que en la Franja ya proyectan movimientos para el próximo mercado de fichajes, donde aseguran que la dirigencia de la UC estaría decidida a salir en busca de refuerzos, donde para concretar estas llegadas, ya tendría definida una salida.

El jugador que “saldría” de la UC

Durante el último mercado de fichajes, la Franja anunció la llegada de Martín Gómez, juvenil argentino de 19 años que llegó a préstamo a la escuadra, quien sería el nombre que no seguiría en el primer equipo al no lograr consolidarse en la escuadra, reveló Andy Reyes de La Franja Cruzada y recoge Punto Cruzado, lo que liberaría un cupo extranjero.

El jugador que llegó desde el Real Pilar de Argentina podría seguir su préstamo, el cual dura toda la temporada, en el equipo de proyección, según señala Punto Cruzado.

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¿Cuándo juega Universidad Católica?

La Franja se enfrentará a Barcelona SC en una nueva fecha de Copa Libertadores este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas. Mientras que próximo encuentro será el 6 de mayo contra Cruzeiro. Mientras que por el Campeonato Nacional la Franja se enfrentará a Deportes Limache el próximo 16 de mayo.

En síntesis: