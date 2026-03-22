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Copa de la Liga

EN VIVO: sigue el MINUTO A MINUTO de la Universidad Católica vs la U de Concepción por la Copa de la Liga

El cuadro precordillerano enfrentará al Campanil en el debut de su paso por la Copa de la Liga. Ñublense y Cobresal empataron el sábado.

Por Jose Arias

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La UC enfrenta al Campanil.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa UC enfrenta al Campanil.

Ayer se movió por primera vez la pelotita en el grupo B de la Copa de la Liga. Cobresal y Ñublense repartieron puntos. Ahora, en el Claro Arena, Universidad Católica tiene la posibilidad de empezar con viento en popa, ante la U de Conce.

En su debut en la nueva Copa de la Liga, la UC tiene la posibilidad de empezar con el pie derecho. Para ello, tendrá al frente a un equipo del Campanil con un paso irregular en la Liga de Primera.

El ganador de este encuentro, además, tomará la cima del grupo B. Este partido comienza a las 18.00 horas de este domingo y será la UC la que haga de local, en el Claro Arena.

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24': GOOOOL de la U de Conce

Cristopher Mesías pone el primer tanto del partido, tras tremenda habilitación de Urzi. La U de Conce se pone arriba justo cuando la UC estaba más cerca.

20': Primera amarilla del partido

Cristopher Mesías se gana la primera cartulina amarilla del encuentro, tras falta sobre Daniel González.

16': Se salvó el Campanil

Una pelota que se pasea por el área de la Universidad de Concepción. Finalmente, Leonel González la manda a las nubes.

13': Casi la UC

Dos cabezazos en el área del Campanil casi terminan en gol. Primero fue el Cimbi y luego Daniel González que la tiró por encima del arco.

11': Partido friccionado

Poco juego, mucha fricción en estos primeros minutos en el Claro Arena.

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6': La pelota se paseó por el área del Campanil

Primero fue un desborde de Branco Ampuero el que hizo que el balón saliera al córner. Luego, un centro de Palavecino, que tuvo al balón paseándose por el área del Campanil, hasta que lo despejaron.

¡Empezó!

Mueve el Campanil desde el centro de la cancha. Ya se juega el duelo entre la Universidad Católica y la Universidad de Concepción.

Estos son los jueces del encuentro

Equipos en cancha

Ya están en la cancha los jugadores de la UC y de la U de Conce para debutar en el Grupo B de la Copa de la Liga.

Así se paran ambos equipos

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Precalentamiento en San Carlos

El hospital cruzado

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¿Cómo van los grupos de la Copa de la Liga?

En el grupo A, todos tienen una unidad:

El grupo B tiene tan sólo un partido jugado, tras el empate entre Ñublense y Cobresal:

El grupo C no tiene ningún partido jugado

Por último, Audax Italiano lidera el grupo D:

Los 11 del Campanil

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Los once de Católica

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Se viene Boca

Entre el 7 y el 9 de abril de este año, Universidad Católica recibirá a Boca Juniors, por la Copa Libertadores. El cuadro cruzado enfrenta múltiples desafíos este año.

Bienvenid@s Redgoler@s

Se enfrentan la Universidad Católica y la U de Conce por la primera fecha del Grupo B de la Copa de la Liga. El duelo es a las 18.00 horas y se jugará en el Claro Arena.

Puedes seguir todos los pormenores con nosotros, en RedGol. No te pierdas nada de la previa, ni el minuto a minuto del partido.

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