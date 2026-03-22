Ayer se movió por primera vez la pelotita en el grupo B de la Copa de la Liga. Cobresal y Ñublense repartieron puntos. Ahora, en el Claro Arena, Universidad Católica tiene la posibilidad de empezar con viento en popa, ante la U de Conce.

En su debut en la nueva Copa de la Liga, la UC tiene la posibilidad de empezar con el pie derecho. Para ello, tendrá al frente a un equipo del Campanil con un paso irregular en la Liga de Primera.

El ganador de este encuentro, además, tomará la cima del grupo B. Este partido comienza a las 18.00 horas de este domingo y será la UC la que haga de local, en el Claro Arena.

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¿Cómo está la tabla de posiciones del grupo B?