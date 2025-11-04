Colo Colo ha atravesado un tortuoso centenario en este 2025. Lo que debía ser una celebración histórica terminó siendo un calvario para los hinchas, quienes han visto una campaña desastrosa a nivel deportivo y peleas insólitas en lo dirigencial.

Sin embargo, eso no quiere decir que todo en esta temporada hayan sido malas noticias. Sin ir más lejos, el Cacique pudo gritar con fuerza en los cines gracias al tremendo estreno de una película dedicada a su historia.

Hablamos de Eterno, el documental que resume el centenario de Colo Colo pasando por los principales hitos de su historia y que cuenta con Benjamín Vicuña haciendo el rol de nada más ni nada menos que David Arellano.

ver también Terremoto en Colo Colo: Fernando Ortiz despide a importante integrante del cuerpo técnico

La película del Cacique que es un éxito de taquilla

El documental dirigido por Fernando Lavanderos y producido por Fábula se transformó un todo un exitazo con apenas unos días en su cartelera. En su primer fin de semana de estrena, entre el jueves y domingo, vendió más de 30 mil entradas.

La cifra no es menor, ya que se transformó en el estreno más visto en las salas de cine nacionales, esto considerando a producciones nacionales y extranjeras.

Eterno, el documental dedicado a Colo Colo, ya está en los principales cines del país. | Foto: Archivo.

Publicidad

Publicidad

Eterno es protagonizado por Benjamín Vicuña y que cuenta con apariciones de jugadores emblemáticos como Carlos Caszely y Arturo Vidal. Además, dicen presente hinchas connotados del Cacique, como Daniel Alcaino, donde se busca reconstruir la historia institucional de los albos.

ver también Arturo Vidal sigue dejando la tendalá en la interna de Colo Colo

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción este sábado 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas cuando enfrente a Unión Española en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.