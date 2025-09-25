Colo Colo prepara los últimos detalles para el partido pendiente contra Deportes Iquique en la Liga de Primera, a disputarse este viernes 26 en el Monumental. Los albos, octavos en la tabla de posiciones, necesitan sumar para acercarse a zona de copas internacionales.

El duelo contra los Dragones Celestes será el debut de Fernando Ortiz en el torneo nacional, por lo que todos los ojos están sobre lo que haga el DT.

En ese sentido, la posible presencia de Jerall Astudillo llamó la atención de todos los hinchas del Cacique. El joven centrodelantero ya estuvo en el plantel para la Supercopa y, dada la baja de Javier Correa, podría ser una respuesta para el partido pendiente de este viernes.

El mismo Fernando Ortiz se refirió al tema. “Lo dije en mi presentación, que soy un entrenador de ir a ver las fuerzas básicas y darle posibilidad a un futuro jugador de la institución. Jerall Astudillo es uno de esos, tiene una proyección, lo estoy siguiendo“, mencionó.

Fernando Ortiz habló en el Monumental | Photosport

Fernando Ortiz responde por el joven Jerall Astudillo

De todas maneras, no lo confirmó contra Deportes Iquique. “El sábado estaré viendo el partido del fútbol de menores. Puede estar mañana, pero no sé si podrá jugar. Soy de la idea que el joven tiene que darle competencia al profesional para jugar“, manifestó Fernando Ortiz.

Más tarde, el DT agregó: “Los jóvenes son el valor de la institución. Hay jóvenes que están considerados. No lo he decidido, pero están dentro de mi cabeza para mañana y lo que viene más adelante“.