El juego del líder del fútbol chileno es destacado por el Centro Internacional de Estudios del Deporte. Sorpresa para muchos.

El sólido líder de la Liga de Primera es Colo Colo, que este sábado sale a la cancha en el estadio La Portada en un duelo clave ante Deportes La Serena.

Los albos vienen de sumar una victoria de oro el pasado domingo, porque le ganaron a Universidad Católica en el Claro Arena por 2-1 y así se alejaron en la cima de la tabla de posiciones.

El Cacique de Fernando Ortiz se afianza de a poco en una temporada de transición, pero que lo tiene como el sólido puntero, y por ende, el candidato para quedarse con la corona a fin de año.

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Colo Colo destaca en ranking internacional de Cies

El juego mostrado por Colo Colo en la temporada ha generado críticas, debido a que los albos no presentan un fútbol ofensivo como en épocas anteriores y el pragmatismo se tomó el estadio Monumental.

A pesar de las malas palabras contra los albos, este viernes recibieron un alago internacional. El Centro Internacional de Estudios del Deportes (Cies por su sigla en inglés), destaca el juego del equipo chileno en un apartado específico.

Fernando Ortiz tiene a Colo Colo como líder del fútbol chileno. Foto: Andres Pina/Photosport

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El Colo Colo de Ortiz aparece en el tercer lugar de Sudamérica entre los equipos más dominantes según el ratio entre la distancia recorrida con o sin balón.

El listado es encabezado por River Plate con x1.46, seguido de Argentinos Juniors con x1.43, mientras que la tienda nacional es tercera con x1.38. Es el único cuadro nacional en el escalafón.

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Colo Colo recibe elogios a nivel internacional por un ranking específico, gracias a los desplazamientos que hacen sus jugadores en el terreno de juego durante sus partidos.

En síntesis

El líder Colo Colo enfrentará a Deportes La Serena este sábado en el estadio La Portada.

enfrentará a Deportes La Serena este sábado en el estadio La Portada. El Cacique venció el pasado domingo por 2-1 a Universidad Católica en el Claro Arena.

en el Claro Arena. El Cies ubicó a Colo Colo como el tercer equipo más dominante de Sudamérica.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera

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