Mientras Lucas Cepeda está tasado en 3.5 millones de euros, esta locura vale su “nuevo rival” en Italia

Uno de los pocos jugadores que se salva del nefasto momento de Colo Colo es Lucas Cepeda, quien ha mantenido un nivel alto en medio de la crisis deportiva de los albos.

El buen andar del delantero en el Cacique y en la selección chilena despertó el interés del mercado internacional, porque desde Europa vienen a buscar al zurdo.

El periodista Gonzalo Fouillioux reveló que Atalanta es el equipo que pretende fichar a Lucas Cepeda, para que se sume al plantel del cuadro italiano que tiene competencia en Champions League.

El escandaloso precio de mercado del “rival” de Lucas Cepeda en Atalanta

Atalanta es uno de los equipos que mejor ha hecho las cosas en el último tiempo en Italia, de hecho, dio la sorpresa en la temporada 2023-2024 tras quedarse con el título de la Europa League.

Una de las grandes figuras del cuadro de Bérgamo es Ademola Lookman, con quien podría pelear el puesto Lucas Cepeda si llega al elenco italiano.

El inglés que juega por Nigeria ha sonado fuerte en Inter de Milán en el último mercado de fichajes, sin embargo, no se ha movido de Atalanta, principalmente por su alto costo.

Ademola Lookman es la gran figura de Atalanta. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Para graficar. El portal especializado en fichajes Transfermarkt dice que el valor de mercado de Lucas Cepeda es de 3.5 millones de euros, mientras que el de Ademola Lookman se empina en los 60 millones de la moneda europea. Una locura.

Si se cierra el fichaje, Lucas Cepeda tendrá la opción de ser rival y compañero de uno de los delanteros más cotizados del fútbol del Viejo Continente.

