Impacto generó la imagen del último partido de la Roja sub 20 en el sudamericano que se disputa en Venezuela. El equipo liderado por Nico Córdova logró un empate contra Uruguay en el hexagonal y estuvo nuevamente cerca de asegurar un triunfo ante los charrúas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el cierre del partido con Damián Pizarro que dejó la cancha entre lagrimas. Incluso sus compañeros y parte del cuerpo médico salió a consolarlo. Esto debido a que no pudo marcar y estira su sequía goleadora en el torneo.

Postal que caló hondo y que afectó directamente a Claudio Palma. El reconocido relator analizó fiel a su estilo el momento del ex Colo Colo y entregó su apoyo en este difícil escenario que enfrenta.

“Está bien la crítica. Están bien las redes sociales, hay que convivir con eso y entender que no siempre eres el mejor. Pero no es buena está puntualización en el chico Pizarro, que sea el responsable único que la Roja no marque goles ni responda a estas expectativas”, lanzó en Radio Futuro.

Damián Pizarro se retiró entre lagrimas y sus compañeros salieron a apoyarlo.

Tras ello, el relator pidió calma con el joven jugador y apuntó a que se le carga con una mochila que es un problema que debe afrontar el fútbol chileno.

“La gente olvida que Colo Colo trajo tres delanteros, y Pizarro ni siquiera estaba en las tiras cómicas. De emergencia, el logró tener su oportunidad y la aprovechó. Se le dice que es el responsable de todos los males. Desde la salida de Chupete Suazo no tenemos ningún pepero. Esperamos a marzo para recién tener a Zampedri. Me conmueve verlo llorar porque nos hemos convertido en una sociedad muy polarizada”, sentenció Palma.

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja sub 20?

Chile suma un solo punto en el hexagonal final del Sudamericano sub 20. El próximo partido será este jueves 13 de febrero cuando se mida ante Colombia a las 19:30 horas. Cabe consignar que más allá del puntaje, la Roja ya tiene asegurado su cupo en el próximo mundial de la categoría ya que es el país organizador.