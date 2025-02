Selección Chilena Sub 20

La Selección Chilena sumó su primer punto en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20, tras igualar por 1-1 ante Uruguay, en un resultado que no dejó cierta conformidad en su entrenador Nicolás Córdova luego del compromiso.

Al analizar el resultado en Venezuela, el estratega nacional expresó que “fue un partido parejo. El primer tiempo fue para ellos, el segundo tiempo fue para nosotros y tuvimos ocasiones de gol, Uruguay es un equipo que empuja, que utiliza bien los balones deportivos, así es que fue un resultado justo“.

Pese a lo anterior, Córdova hizo un llamado público a los futbolistas de La Roja a no relajarse por el hecho de ya estar clasificados para el Mundial Sub 20 de septiembre en nuestro país, además de realizar una autocrítica por lo que ocurrió con Uruguay.

La crítica de Nico Córdova al plantel de La Roja Sub 20

Si bien destacó que “es importante siempre estar marcando goles”, el técnico dejó en claro que “debemos mejorar mucho en la parte defensiva porque nos han hecho muchos goles, sobre todo sobre en el final del primer tiempo. Eso habla de intensidad mental a la hora de defender“.

Además de mencionar que “hay cosas que corregir”, Córdova dio a entender cierto sentir en el plantel de la Selección durante el hexagonal final. “Estamos clasificados al Mundial y quizás no jugamos con ese apuro, pero hay que mejorar muchas cosas”, aseguró.

“Independiente de ganar o perder, hemos competido y eso nos tiene muy contentos“, reflexiona el DT nacional quien no quiso entrar en la polémica por el penal sobre la hora que no le cobraron a Chile. “El partido no pasa por eso, porque fue un justo resultado”, puntualizó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección?

Tras sumar su primer punto en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20, el equipo de Nico Córdova volverá a la acción este jueves 13 de enero, cuando por la cuarta jornada enfrenten a Colombia, desde las 19:30 horas en el Estadio Brígido Iriarte de Caracas.