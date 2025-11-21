JugaBet se la juega: Universidad de Chile y una final ante O’Higgins

La Liga de Primera entra a zona de definiciones, con la disputa por las copas internacionales de 2026 como el gran botín. Por eso el cruce entre O’Higgins y Universidad de Chile del domingo 23 de noviembre en El Teniente es el partido de la fecha 28.

Separados por apenas tres puntos una victoria puede significar para uno de los dos clubes un pasaje al Chile 4, y así tener acción la siguiente Copa Libertadores 2026.

Los celestes suman un segundo semestre positivo en cuanto al rendimiento, trepando hasta la tercera ubicación de la tabla de posiciones. Sus últimos dos encuentros fueron con victoria de visita ante Universidad Católica y de local ante Ñublense, por eso que un triunfo contra los azules los acercará a pasos agigantados a la Copa.

Y la localía es un factor favorable para este cuadro: con trece partidos disputados de local en 2025 registran ocho victorias, cuatro empates y solo una derrota ante Coquimbo Unido.

La U le ganó fácil a O’Higgins en la primera rueda

O’Higgins anota mucho de local

Otro dato importante del equipo de Francisco “Paqui” Meneghini es que en sólo dos partidos jugando de local no anotó al menos un gol: frente a Huachipato en la fecha 1 y ante Coquimbo en la jornada 25. Estadísticas que invitan a pensar que el arco de la U será batido el próximo día domingo.

La Universidad de Chile suma un semestre irregular. Su buena actuación en Copa Sudamericana contrasta con una segunda rueda muy lejos de ser positiva, lo que lo tiene al borde de quedar sin Libertadores en 2026.

Los azules no ganan de visita desde julio, cuando venció por 4-0 a La Calera en el Nicolas Chahuan. De ahí en más empate ante La Serena y derrotas frente a la Católica y Huachipato.

El pronóstico de JugaBet, sponsor oficial de la Universidad de Chile, es que los locales no van a perder ese partido, por ende una doble oportunidad aprovechando la Megacuota con la victorio o empate del local (1.72) y que habrá más de 1.5 goles en el partido (1.23). Aprovecha las mejores cuotas, disfruta y juega con los pronósticos de JugaBet. Juega y Sé Legendario.

