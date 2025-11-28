Este viernes se vivirá un duelo crucial entre Colo Colo y Cobresal donde ambas escuadras lucharán por conseguir uno de los cupos a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Y en la previa de lo que será el encuentro, se reveló que el club atacameño podría sumar a figura de uno de sus rivales para el 2026.

Los albos y los mineros llegan con 44 puntos, por lo que este duelo será determinante para ver cuál de las dos escuadras estará en una copa internacional el 2026.

El jugador que está en la mira de Cobresal para el 2026

Según reveló el medio PrimeraBChile, el cuadro minero ya está pensando en lo que será la próxima temporada y en ese contexto, han puesto sus ojos en Cristopher Díaz, lateral derecho de Unión La Calera, quien se sumaría al equipo terminando el presente torneo.

El jugador se sumaría a los mineros el 2026/Photosport

ver también Rumbo a Copa Sudamericana: ¿Qué pasa si Colo Colo gana, empata o pierde con Cobresal?

El jugador de 30 años ha disputado 25 encuentros este 2025, anotando en 2 ocasiones y entregando una asistencia. Por otra parte, Unión La Calera marcha en el puesto 11 del Campeonato Nacional con 29 puntos, quedando fuera de la clasificación a competencias internacionales.

Asimismo, revelan que no sería el único refuerzo en llegar, ya que señalan que el equipo tendría cerrado el fichaje de Thomas Jones de Deportes Copiapó.

Publicidad

Publicidad

La carrera de Cristopher Díaz

El jugador comenzó su carrera en Curicó Unido el 2013, donde tras tres temporadas dio un salto fuera de Chile para sumarse a Vancouver Whitecaps 2 el 2026. El 2017 regresó a Chile para sumarse a Curicó Unido, militando en el club hasta 2018.

Luego tuvo paso por clubes como Cobreloa y Rangers de Talca, llegando este año a Unión La Calera.