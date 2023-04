Llegó como figura a Argentina: Jorge Recalde, el ex Colo Colo que desafía a Audax Italiano con Newell's

Audax Italiano comienza su participación en la fase grupal de la Copa Sudamericana. El cuadro adiestrado por Manuel Fernández eliminó a la Universidad Católica en un partido único y se anotó en el Grupo E del certamen. Desde las 18 horas de este 4 de abril, el equipo chileno es local ante Newell's Old Boys en el estadio El Teniente.

Y en el césped rancagüino estará como titular un jugador paraguayo que llegó como una apuesta a figura en el cuadro rosarino: Jorge Recalde, un volante ofensivo o centrodelantero paraguayo que aparece como el eje del ataque del elenco que dirige Gabriel Heinze. Ya convirtió dos tantos en la Liga Profesional de Argentina en ocho encuentros. Hace no mucho, fue opción como fichaje de Universidad de Chile.

Tiempo atrás tuvo muy buenas campañas en el fútbol de su país. Allí jugó en Olimpia, donde estuvo tres temporadas, aunque su registro goleador decreció: anotó 16, nueve y tres tantos, en 2020, 2021 y 2022 respectivamente. Obtuvo dos títulos.

Antes de eso, tuvo un positivo paso por Libertad, donde estuvo desde 2012. En el cuadro Gumarelo colaboró a ganar cinco campeonatos locales y algunas destacadas participaciones internacionales, como cuando eliminaron a la UC de la Copa Sudamericana 2015. En el triunfo 3-2 del elenco guaraní en San Carlos de Apoquindo, Recalde se apuntó con el tercero de los tantos.

Pero varios años antes, el Pollo tuvo un paso poco recordado por Colo Colo. Fue en las divisiones juveniles, por allá por 2008, según recordó en aquella jornada en la precordillera en una entrevista con AS Chile. "Nunca supe lo que pasó, creo que hubo problemas con mi pase. O quizá no llené las expectativas. Se manejó el tema entre dirigentes, yo nunca estuve informado de nada", dijo, sin poder explicar por qué no prosperó su estadía en Macul.

Jorge Recalde: "Fue lindo estar en Colo Colo, el equipo más grande de Chile"

En esa conversación, recordó parte de las vivencias en el estadio Monumental. "Fue lindo estar en Colo Colo, el equipo más grande de Chile. Me tocó estar con muy buenos jugadores y grandes personas, de quienes aprendí mucho y me trataron muy bien. Ojalá algún día pueda volver", aseguró.

¿Con qué jugadores compartió? Fue otra de las consultas que esa noche respondió. "Estaban (Arturo) Sanhueza y Kalule (Meléndez), por ejemplo. De mi camada estaban (Luis) Pavez, (Claudio) Baeza, (Bryan) Rabello y varios más de la Casa Alba. Sé que ya están jugando profesionalmente y les está yendo muy bien", dijo el 28 de agosto de 2015.