Muy lejos ha escalado la polémica de Gianluca Prestianni con Vinícius, luego de que el brasileño denunciara que le argentino lo trató de “mono” en el duelo de ida del repechaje de Champions League.

Eso llevó a que la bomba se expandiera por todo el mundo, al punto que el ex arquero paraguayo José Luis Chilavert metió al baile a Kylian Mbappé señalando que vive con un travesti.

Al oír esto en Real Madrid, le respondieron al guaraní. El meta belga Thibaut Courtois indicó sobre Chila que “es lamentable también, no se pueden decir cosas así. No caben esos insultos en ningún lugar”.

Chilavert responde a Courtois

El asunto sigue poniéndose feo, porque Chilavert nuevamente atacó a los jugadores del Real Madrid tras conocer estos dichos del arquero. Y fue con un misil contra Courtois.

Chilavert atacó a Courtois

“Lamentable es que él le sacó la novia a su compañero De Bruyne”, señaló en Radio Rivadavia de Argentina, el mismo medio donde se refirió a Mbappé. “Hablan de valores y dicen cosas que no deberían pasar”, agregó.

“Decirle a Courtois que Bélgica está tomada por los musulmanes que ellos avalan, donde les pegan y matan a las mujeres. En Sudamérica los valores son pro familia”, señaló el Chila.

Por último se metió, al menos, en un terreno más futbolístico. “Y que aprenda a jugar con los pies, que se anime a jugar afuera del área, a patear tiros libres y penales. Es un arquero normal“, manifestó.

La última perla fue contra Mbappé y Vinícius. “Le dicen a Prestianni cagón de mierda y puto racista. Ellos pueden decirte de todo y tú no puedes decir nada”, cerró.

