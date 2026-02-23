Colo Colo logró un trabajado triunfo como visitante gracias a un gol de Claudio Aquino, quien aprovechó el rebote que dejó Omar Carabalí para anotar el 1-0 definitivo de los albos frente a O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua. El “10” le sacó el máximo provecho a un remate de Joaquín Sosa.

El zurdazo rasante del charrúa no pudo ser controlado por Carabalí y eso le permitió a Aquino abrir la cuenta prácticamente en la boca del arco. En ese contexto, y en la semana del Superclásico en el fútbol chileno, RedGol tomó conctacto con Ricardo Dabrowski.

“Creo que siempre cuando se gana por 1-0 y, en este caso, el jugador que entre comillas estaba cuestionado, obviamente debería generar confianza para lo que viene”, apuntó el Polaco, goleador del equipo albo que logró el histórico título en la Copa Libertadores de 1991.

Claudio Aquino y Maxi Romero celebran ante O’Higgins. (Jorge Loyola/Photosport).

Añadió que “está bueno que sea así, en ese aspecto todo tiene que fluir de mejor manera. Aquino tiene una característica de generar juego. Y en la medida que el equipo le dé las condiciones para que él pueda explotar sus mayores virtudes: meter pases-gol, llegar al área, un muy buen remate”.

“Todo eso va a colaborar, pero es la viva muestra de que un jugador no hace el equipo. Los equipos hacen grandes a los jugadores. Y salvo casos muy especiales, un futbolista solo no puede hacer nada. El juego se diluye si el equipo no traspasa positivamente todo lo que genera un jugador”, apuntó el Polaco Dabrowski.

El festejo fervoroso de Aquino ante los celestes. (Jorge Loyola/Photosport).

Como para encontrarle una explicación al porqué el enganche que fue figura del Vélez Sarsfield campeón casi no se ha visto en Pedrero. “Ganar es lo más importante. Después, en el viaje vamos acomodando los bultos. En la medida que el equipo vaya sumando de a tres va a ganar confianza y eso tendría que traer una mejoría en el juego y el ánimo”, expresó el otrora DT de los albos y de Deportes Melipilla.

El histórico Ricardo Dabrowski valora a Aquino y el alza de Colo Colo

Claudio Aquino llegará con la moral alta para el duelo que Colo Colo tendrá como local frente a Universidad de Chile. Sí, una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno. Eso sí, el Polaco Dabrowski no piensa que este gol lo haga entrar muy envalentonado.

“Jugar en Colo Colo no es fácil ni simple. Es un hombre experimentado, tiene mucha trayectoria. Andando muy bien o mal, creo que no le va a mover la aguja. Es consciente de que el equipo en general no cumplió las expectativas”, reconoció Dabrowski.

Vidal y Aquino celebran el gol del “22”. (Jorge Loyola/Photosport).

Añadió que “en la medida que encuentran el camino, siempre los jugadores levantan el rendimiento. Son reglas básicas del fútbol”. Por lo pronto, el “22” del Eterno Campeón sigue con un alza en su nivel y parece haberse ganado la total confianza de Fernando Ortiz.

Colo Colo encadenó tres victorias y quedó en la pelea por la cima de la Liga de Primera 2026 al cabo de cuatro fechas.

