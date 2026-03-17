A menos de tres meses para el Mundial 2026, existen muchas dudas sobre qué pasará con Irán. Desde Teherán aseguran que quieren asistir a la cita mundialista pese al conflicto en Medio Oriente y ataques de Estados Unidos, mientras Donald Trump hace severas advertencias.

“El Mundial es un evento histórico e internacional, y su organizador es la FIFA, no un solo país. Nadie puede excluirnos“, declaró la selección, mientras el presidente de EEUU recalcó que “Irán es bienvenida al Mundial, pero no creo que sea apropiado que estén, por su propia seguridad”.

Entremedio de todo esto está la FIFA. Su presidente, Gianni Infantino, dijo que “Donald Trump respalda la participación de Irán”, pese a las amenazas del mismo líder norteamericano. ¿Y entonces?

The Athletic, el ala deportiva del diario The New York Times, dio detalles de la postura que tiene la FIFA con respecto a este tema. Desde Zúrich indicaron que no hay intenciones de cambiar el calendario del Mundial 2026, por lo que Irán sigue siendo parte del evento.

La FIFA no contempla cambios en el Mundial 2026: hasta ahora, Irán participa | Getty Images

En Redgol seguimos informando sobre las tendencias que marcan las apuestas mundial hoy.

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¿Qué pasará con Irán? Esta es la postura de la FIFA a solo meses del Mundial 2026

Hace solo unos días, se reportó que Irán quería mantenerse en el Mundial 2026, pero que sus partidos cambiaran de sede. La selección asiática debe jugar la fase de grupos en Estados Unidos y buscaría que sus duelos se muevan a México, otro de los anfitriones, para más seguridad.

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Irán forma parte del Grupo G del Mundial 2026, y debe enfrentar a Nueva Zelanda el 15 de junio (en Los Ángeles), Bélgica el 21 (en Los Ángeles) y Egipto el 26 (en Seattle).

Un personero declaró a The Athletic que “la FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida Irán, para planificar el Mundial. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025“.

En síntesis

La FIFA mantiene a Irán en el calendario oficial del Mundial 2026 sin cambios.

El presidente Donald Trump cuestionó la seguridad de la selección iraní durante el torneo internacional.

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Irán solicitó trasladar sus partidos de la fase de grupos desde Estados Unidos a México.