“Por los efectos del alcohol, pido perdón, pero por eso te escribí”. Con una voz modificada por el Autotune, el verso es cantado por IcyCold, un trapero que poco a poco va saliendo del anonimato y empieza a ser más extensamente conocido. Lo interesante es que, de no haberse dedicado al género urbano, Nicolás Álvarez, verdadero nombre del artista, podría haber sido jugador de Universidad de Chile.

Tal cual, del fútbol al trap y al reguetón. Con 19 años, Álvarez decidió que colgaba los botines y que el futuro estaba en el género urbano. Antes de eso, fue uno de los proyectos del equipo azul.

“Recuerdo que mi hermano me llevó al Caracol Azul, estuve entrenando, quedé y me pusieron en el equipo sub 8. Fui compañero de jugadores que hoy destacan en la U como Lucas Assadi, Renato Huerta e incluso, Darío Osorio”, señaló el joven conocido por su chapa, IcyCold, en conversación con Radio Biobio.

El trayecto futbolístico

Nicolás Álvarez llegó de pequeño a Universidad de Chile. En un principio, el ahora ex jugador se desempeñó en el puesto de defensa central, destacando por su altura. Luego, con el tiempo, también se adaptó a jugar por la banda, destacando como lateral derecho.

En el cuadro universitario, Álvarez jugó torneos y participó activamente entre sus ocho y sus 17 años, etapas en las que pudo comprobar su crecimiento como jugador. Además, vio de primera fuente el desarrollo de su compañeros, entre ellos Lucas Assadi y Darío Osorio.

“Cuando llegué había un niño adelantado, era más chiquitito y ese era Assadi. Me tocaba jugar contra él, nos reíamos, ahora siento que a veces le cae mucha presión por su edad, pero estoy contento por él”, apuntó el trapero, quien también tuvo palabras de elogio para Darío Osorio.

“Todos ahí sabíamos que él (Osorio) era de región, no lo veíamos en todos los entrenamientos. A pesar de que no estaba tanto con nosotros, llegaba el fin de semana y brillaba, su zurda era otra cosa. Ahí uno decía, ¿cómo chucha lo hace? pero ya se notaba su calidad”, recordó Álvarez.

La U de Sampaoli

El canterano azul no solamente convivió con las actuales promesas del fútbol chileno, sino también con aquellos que lograron la gloria, por allá por 2011, cuando Universidad de Chile conquistó la Copa Sudamericana.

“Nosotros nos poníamos a mirar al equipo de Sampaoli, Johnny Herrera, Pepe Rojas y una vez, Edu (Vargas) nos invitó a ‘hacer un peloteo’ con Charles Aránguiz. Éramos chiquititos, casi los regalones en esos años… Fue algo muy lindo”, recordó la nueva estrella del trap.

“También, estuve con ídolos, referentes históricos como Leonel Sánchez y Diego Rivarola, que después pasó a estar en las inferiores. Conversaba harto con él, cuando chico siempre quise celebrar un gol sacándome la camiseta con la de Gohan abajo”, cerró, sonriente, el exjugador.

