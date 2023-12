A espera del duelo de Universidad de Chile ante el puntero Cobresal, partido que Colo Colo mira de reojo con la esperanza de un triunfo azul, habló uno muy identificado con los albos, pero que llegó al Cacique directamente del Chuncho en 1991: Patricio Nazario Yáñez Candia.

En medio del debate por la ayuda que pueda dar la U al anhelo de campeón de Colo Colo, el Pato recordó su salida de los azules para fichar en los albos y se anduvo mosqueando.

“Yo salí mal de la U. El dirigente no me quiso, los hinchas tampoco me quieren mucho… algunos me quieren”, dijo Yáñez en el programa ESPN F90 Chile.

Sebastián Esnaola metió la cuchara: “te fueron a buscar los dirigentes de la U a la sede de Cienfuegos con un James Bond para que te quedaras…”, medio desconfiando de la versión del ex delantero.

Pato Yáñez retomó su relato: “sí, un gran amigo, que lamentablemente falleció, pero llegó allá tarde porque yo ya había firmado. A mí me echaron de la U, yo tenía un contrato por tres años y me pegaron la patá en la r”.

Palanqueo y enojo

“Esa es la historia, yo la he contado pero la vuelvo a repetir: me echaron de la U, chao. No vengan con que yo no seguí. A mí me echaron. ¿Estoy dolido con la U? No, viví momentos lindos en la U, teníamos un buen lote, de buenos cabros”, complementó.

Añadió que “tenía contrato por tres años y los dirigentes me dijeron que no querían que continuara. Y me fui. Estaba con Pedro Morales como DT. ¿Por qué? Me rompieron ligamentos jugando en un clásico, me recuperé, jugué y después los dirigentes me dijeron ‘hasta luego, señor Yáñez. No lo queremos más acá en la institución. ¿Cómo lo hacemos con los dos años que quedan de contrato? No, no me paguen un peso, yo trabajé hasta diciembre, hasta diciembre me pagan, no se preocupen.”.

En ese momento, Esnaola y Jorge Valdivia evidenciaron unas sonrisas y le comentaron a su compañero de panel que la historia no tenía mucha lógica y era “incomprobable”. Patricio Yáñez respondió algo molesto.

“Lo estoy diciendo en serio. Me echaron de la U y yo no cobré nada, sólo el año que jugué. (Jorge Valdivia le dice que no se enoje con él). No, es que quiero ser serio, porque la gente puede especular que cobré. No, y tampoco me fui. Me dijeron que no continuara”.

