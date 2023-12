Matías Zaldivia es una de las bajas de Universidad de Chile para el trascendental duelo de este domingo contra el puntero Cobresal. Los azules aún pueden clasificar a la Copa Sudamricana más allá de lo difícil del panorama, mientras un enredo de Los Mineros puede ser un empujón para que Colo Colo gane el título.

Zaldivia fue expulsado frente a Coquimbo y no estará con sus compañeros en El Salvador, pero confía en que la U conseguirá los tres puntos para seguir por el anhelo de un cupo internacional… y ya piensa en pelear el título del Campeonato Nacional 2024, y ojalá la Sudamericana.

“Este equipo me da muchas esperanzas para el 2024”, dijo Zaldivia consultado por Johnny Herrera en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. Agregó que “la verdad es que es un poco trillado lo que voy a decir, pero para mí hay que apuntar a ser campeón. Este fue un año de estabilidad y transición, pero creo que el año que viene tenemos que competir por cosas importantes”.

Complementó que “ojalá que quedemos en Copa Sudamericana para pelear una copa, creo que es más abordable que la Libertadores hoy en día y si armamos un plantel fuerte, podemos pelear la copa como el torneo”.

Asimismo, el defensa central argentino y nacionalizado chileno confirmó que seguirá en Universidad de Chile el próximo año al cumplirse la cláusula de renovación de contrato: “sí, por minutos”, explicó.

El pasado albo

Pese a la irregular campaña de Universidad de Chile, Matías Zaldivia aseguró que ya se impregnó del Chuncho y la U al pecho y quiere conseguir cosas importantes con los azules, dejando totalmente atrás su anterior paso por Colo Colo.

“Hoy me gusta más el azul que el blanco. (…) Sí, a nivel deportivo fue una decisión difícil (ir de Colo Colo a la U), pero por suerte fue la decisión correcta”, añadió.

Por último, el zaguero sentenció que “al principio fue un poco raro, pero estoy agradecido de la gente del club porque desde el principio me trataron de una manera espectacular y me hicieron sentir muy cómodo. Me hicieron sentir parte de la familia muy rápido. Nunca me arrepentí de venir a la U. Sabía que al principio la gente de la U no estaba contenta con mi llegada, pero era algo normal que entendía y sólo pedí que me dejaran la posibilidad de mostrarme dentro de la cancha. Hoy siento mucho el cariño de la gente”.

