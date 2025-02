Sudamericano Sub 20

La selección chilena Sub 20 sufrió un nuevo descalabro en el hexagonal final de Venezuela. El equipo de Nicolás Córdova cayó por 3-1 ante su similar de Colombia por la cuarta fecha, derrota que dejó a nuestro combinado como colistas en el grupo junto a Uruguay.

Para más remate esta caída dejó a Chile sin opciones de “clasificar en cancha” al mundial donde será local entre septiembre y octubre de este año.

Pese a que no logró conseguirse ese objetivo autoimpuesto por el propio Nico Córdova, el DT de la Roja Sub 20 valoró el hecho de haber avanzado hasta la ronda de los seis mejores del torneo, algo que no se lograba desde hace varios años.

“Es un proceso lento, pero es lo que queremos, que es avanzar”

Tras la derrota el DT chileno declaró a los medios que “fue un partido complicado desde el inicio. Ellos hicieron un buen primer tiempo, nosotros logramos emparejar. Luego pasaron a tomar la ventaja y la expulsión (de Joaquín Silva) nos aniquiló. Tuvieron más espacios y terminamos cediendo”.

“Hay mucho por trabajar aún, todavía estamos más abajo que otros países a nivel juvenil. Clasificamos después de mucho tiempo a un hexagonal, es un avance, pero no hemos logrado tener los resultados que queremos”, agregó.

Para cerrar, Córdova aseguró que “se va avanzando, esto es un proceso lento, pero es lo que queremos, que es avanzar. Este grupo lleva trabajando un año. Hay muchos jugadores que han hecho buenos rendimientos, pero es importante que también jueguen por sus clubes. La competencia en adultos es la que te marca la diferencia”.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena Sub 20?

El próximo partido de la Roja Sub 20, el último en este Sudamericano de Venezuela, será ante Brasil este domingo 16 de febrero en horario a definir en el Estadio José Antonio Anzoátegui.