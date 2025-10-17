Es tendencia:
“Me deben odiar”: Joaquín Montecinos revela calvario por fallido fichaje a Colo Colo

El delantero de 29 años confesó que en O’Higgins hubo un quiebre total tras el rumor que lo vinculó con el Cacique y que esto provocó su marginación del plantel celeste.

Por Felipe Pavez Farías

Joaquín Montecinos vuelve a jugar recién en 2026
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTJoaquín Montecinos vuelve a jugar recién en 2026

Joaquín Montecinos pasó de ser una de las figuras de la Liga de Primera a terminar de la peor forma el año. Es que en el último mercado de pases, su nombre lo acercó a Colo Colo y esto molestó en O’Higgins. Lo que se reflejó en que Paqui Meneghini prácticamente lo cortó del equipo celeste. 

Situación que desencadenó en un calvario de aquellos al interior del Capo de Provincia. Así lo destacó Montecinos que detalló parte de esos complicados días que vivió aún siendo jugador de O’Higgins. 

Más que conversar con él (Paqui), era con los ayudantes. Yo puedo tener una personalidad fuerte, pero con el diálogo es la mejor forma de entenderse. Yo nunca le falte el respeto. Entrenaba solo. Corría no más. Tampoco podía entrenar por fuera”, lamentó el delantero en Picado TV. 

Incluso el Montecinos detalló que sus colegas de equipo estaban al tanto de la situación y se preocuparon por él en todo momento. “Mis compañeros estaban felices que se diera (la chance de ir a Colo Colo). Ellos vieron la conferencia de Paqui, y luego todos estaban preocupados por mi situación”, expresó en el reconocido canal de Youtube. 

Montecinos ahora busca club para el 2026

Yo tenía una información desde México sobre la opción de ir a Colo Colo. Después no se dio y generó problemas internos (…) Fue una decisión conversada el ir a Colo Colo. No fue a tontas y a locas, en dos semanas y medias más seré papá. Fue un tema conversado con mi familia. Yo aclaro esto, sé que en O’Higgins me deben odiar. Yo solo transparento lo que ocurrió. Cero rencor con Paqui”, complementó Joaquín. 

El incierto futuro de Joaquín Montecinos 

Con su salida ya confirmada de O’Higgins, ahora Joaquín Montecinos a sus 29 años quedó con el pase en su poder y debe buscar club, para volver a jugar recién en 2026. 

Yo llegué a un acuerdo con Xolos de Tijuana, por una deuda que tenían pendiente conmigo. Terminé con ellos y finiquité mi préstamo. Mi salida no es por no jugar, pero llegué a acuerdo. No le falté el respeto a nadie”, agregó el jugador que llegó a valer 1,8 millones de euros según Transfermarkt. 

Aún así, confesó que sigue de cerca la Liga de Primera y mandó un potente mensaje para sus compañeros de O’Higgins que este viernes deben visitar a Iquique. “Un saludo a todos mis compañeros. Sé que tienen un partido difícil mañana (hoy). Así que el mejor de los éxitos”, sentenció.  

