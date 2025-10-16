Joaquín Montecinos entrena de forma solitaria y como jugador libre. Esto, tras llegar a acuerdo con O’Higgins de Rancagua y dejar anticipadamente el club con polémica.

Es que su frustrado paso a Colo Colo le trajo problemas a mitad de año. El jugador pidió no ser convocado en el Capo y tras caerse su fichaje en Macul, Francisco Meneghini lo “cortó” y no lo citó más. Por eso el jugador le cayó a su ex DT.

“Jamás pensé que iba a pasar lo que pasó, porque creo que hay cosas que se guardan en el camarín. No puedo estar exponiendo todo lo que pasa en el camarín. Hay códigos y yo siempre me caractericé por ser una persona con códigos y transparentes”, se quejó el delantero, en Radio Futuro.

Meneghini le responde a Joaquín Montecinos

Sin filtro ni esquivar la pregunta, Francisco Meneghini salió al paso en conferencia de prensa de O’Higgins para hablar del caso Joaquín Montecinos. El DT contó la verdad del polémico caso.

“Estábamos entrenando de forma normal con él (Montecinos), como lo fue la semana siguiente al cierre del libro de pases, y los dirigentes me informaron el lunes que avanzaban con una posible rescisión de contrato“, partió explicando Paqui.

Fue ahí que Meneghini lanzó el mazazo que sentenció el adiós del jugador, diciendo que la salida anticipada de Joaquín Montecinos “me sorprendió porque no lo esperaba, pero no me opuse”.

“Me parecio lógico si ambas partes querían ir por eso lado, se dio rapido y ya no es parte del equipo”, cerró, poniendo fin a un polémico ciclo del jugador que nunca se afianzó en O’Higgins.

