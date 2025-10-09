La familia del fútbol transversalmente se unió en sentido mensaje para la memoria de Miguel Ángel Russo, quien falleció tras una larga batalla contra un cáncer de próstata. Pese a eso, el DT de Boca vivió y respiró fútbol hasta el final.

Así lo desclasifican en su entorno, luego que el entrenador debiera abandonar los últimos entrenamientos del equipo de Carlos Palacios. Ya en su hogar y con constantes visitas a centros médicos, Russo planificó sus últimos días.

Desde el canal TyC Sports, de Argentina, contaron la petición del ex DT de U de Chile relacionada al fútbol. Sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, el argentino sorprendió con su deseo.

Russo y su última petición en Boca

Miguel Ángel Russo no quiso dejar de lado su pasión por el fútbol y en sus últimos días de vida le solicitó a su familia que quería impregnarse de Boca Juniors con su vestimenta. Esto, al no poder estar en cancha junto a sus dirigidos.

Miguel Angel Russo este año en Boca / (Getty Images)

“Alguien de la familia contó algo fuerte. Russo pidió si le podían poner estos últimos días ropa de Boca y trasladaron el cuerpo vestido de Boca”, partieron diciendo en TyC Sports.

Publicidad

Publicidad

Siguiendo con el relato, desde la señal argentina desclasificaron que cumplieron con la petición del DT, diciendo que “esa es la información que cuenta parte de la familia, es la forma en que dirigió, estar hasta el último momento”.

ver también Boca despide a Miguel Ángel Russo en La Bombonera: así será su velorio

Miguel Ángel Russo dejó un tremendo legado como DT y persona en el fútbol sudamericano. Campeón en Argentina, también dejó huella en U de Chile con la recordada Copa Libertadores de 1996.