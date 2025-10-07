Miguel Ángel Russo vive un momento complejo de salud y todo el mundo futbolero, sin importar colores, le intenta mandar buenas energías al DT. Uno de ellos fue Leonardo Rodríguez.

Desde que regresó a Boca Juniors a mediados de este 2025, Russo ha tenido más de un problema fuera de la cancha, causando preocupación entre sus seres queridos y los seguidores de su club. Ante Central Córdoba hace algunas semanas, su último partido dirigido, su imagen generó inquietud.

El mensaje de Leo Rodríguez para Russo

Si bien Boca Juniors había preferido no referirse a los problemas de salud de Miguel Ángel Russo, debido a la serie de especulaciones sobre el estado del entrenador de 69 años, desde el club de la Ribera salieron a aclarar la situación.

“Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento“, indicaron los Xeneizes.

Russo ha tenido una muy exitosa carrera como entrenador, donde siempre ha destacado por su profesionalismo. Incluso, tuvo un paso por Universidad de Chile en 1996, donde si bien no fue campeón, es recordado por la campaña donde el Bulla llegó a la semifinal de la Copa Libertadores de ese año, siendo eliminados con bastante polémica por River Plate.

Uno de los grandes protagonistas del paso de Russo por Chile fue Leonardo Adrián Rodríguez. El bicampeón de Copa América con la selección argentina no quedó ajeno a los problemas de salud del que fuera su entrenador y le dedicó un lindo mensaje en redes sociales.

“La mejor Copa Libertadores de la historia con vos Miguelo. Fuerza Miguel“, escribió Rodríguez en redes sociales. En el 2024, Russo señaló que no ganar la Copa Libertadores 1996 con la U fue su mayor dolor deportivo, a pesar de que terminó ganando ese mismo torneo en 2007 con Boca Juniors.