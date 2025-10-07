La situación de Miguel Ángel Russo sigue generando preocupación entre los hinchas de Boca Juniors. El DT de Carlos Palacios y Williams Alarcón no retorna a sus labores desde que estuvo hospitalizado en septiembre pasado, siendo Claudio Úbeda, su ayudante, quien lo reemplaza.

En las últimas horas, medios argentinos comenzaron a circular la noticia de que el DT se encontraba grave, lo que aumentó aún más la intranquilidad.

Todo esto llevó al club a romper su silencio institucional. Desde Boca habían tomado la decisión de no referirse públicamente a la situación de salud del entrenador por respeto a él y su familia, pero debieron modificar esta política ante los preocupantes reportes.

“Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, informaron.

Mientras Miguel Ángel Russo no esté disponible, Claudio Úbeda seguirá al mando de Boca Juniors. Con esto, el ayudante del entrenador de 69 años dirigirá el partido de este sábado 11 de octubre frente a Barracas Central en la fecha 12 del fútbol argentino.

El último partido que dirigió Russo fue el pasado 21 de septiembre, en el empate 2-2 frente a Central Córdoba. Luego de eso, fue hospitalizado. El DT ya había sido internado con anterioridad, después de esa preocupante imagen donde se le vio durmiendo en el partido entre Boca y Aldosivi.