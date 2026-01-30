Los resultados a nivel internacional en los últimos años son el claro reflejo de lo que el fútbol chileno muestra en Sudamérica. Con un rendimiento a la baja en lo global, salvo los casos de Colo Colo en Copa Libertadores 2024 y Universidad de Chile en Sudamericana 2025.

Ante ello, los números no mienten. La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) entregó su ranking anual de las ligas más fuertes del mundo, donde la querida Chilean Premier League acumula un rendimiento a la baja.

Según este estudio, el fútbol chileno cayó siete posiciones respecto de la evaluación en 2024, al pasar del lugar 24° al 31° puesto, ubicándose en el séptimo puesto entre las ligas de Conmebol, es decir, entre las peores de Sudamérica.

Fútbol chileno entre los peores de Sudamérica

En el ranking del IFFHS, la mejor competición del planeta, vaya sorpresa, es la Premier League inglesa, seguida de La Liga de España y cierra el podio nada menos que el Brasileirao, ubicándose como la mejor competición del continente.

En cuanto a Sudamérica, por debajo de Brasil se ubica la Liga Argentina en la octava posición global, dos por encima de la Liga Colombiana que cierra el Top 10. Luego aparecen las competencias de Ecuador (14°), Paraguay (19°) y Uruguay… Sí, Uruguay en el puesto 21.

En el séptimo lugar a nivel Conmebol aparece el Fútbol Chileno, ubicándose en el 31° escalón de la Clasificación General. Actualmente sólo supera a la Liga 1 de Perú (34°), la Liga Boliviana (49°), y cierra a nivel continental la liga de Venezuela, en la ubicación 67°.

Así comienza la Liga de Primera 2026

VIERNES 30 DE ENERO

Universidad de Chile vs. Audax Italiano / 20:00 horas / Estadio Nacional

SÁBADO 31 DE ENERO

Deportes Limache vs. Colo Colo / 12:00 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso

Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido / 15:30 horas / Estadio Huachipato de Talcahuano

Cobresal vs. Huachipato / 18:00 horas / Estadio El Cobre de El Salvador

DOMINGO 1 DE FEBRERO

Deportes La Serena vs. Universidad Católica / 18:00 horas / Estadio La Portada

Palestino vs. Ñublense / 20:30 horas / Estadio Municipal de La Cisterna

LUNES 2 DE FEBRERO

Everton vs. Unión La Calera / 18:00 horas / Estadio Sausalito de Viña del Mar

O’Higgins vs. Deportes Concepción / 20:30 horas / Estadio El Teniente de Rancagua

