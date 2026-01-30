Es tendencia:
Fútbol Chileno

Duro retroceso del fútbol chileno en prestigioso ranking: De las peores de Sudamérica

Según reveló la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol, la Chilean Premier League sólo supera a los torneos de Perú, Bolivia y Venezuela.

Por Alfonso Zúñiga

La Chilean Premier League entre las peores de Sudamérica.
Los resultados a nivel internacional en los últimos años son el claro reflejo de lo que el fútbol chileno muestra en Sudamérica. Con un rendimiento a la baja en lo global, salvo los casos de Colo Colo en Copa Libertadores 2024 y Universidad de Chile en Sudamericana 2025.

Ante ello, los números no mienten. La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) entregó su ranking anual de las ligas más fuertes del mundo, donde la querida Chilean Premier League acumula un rendimiento a la baja.

Según este estudio, el fútbol chileno cayó siete posiciones respecto de la evaluación en 2024, al pasar del lugar 24° al 31° puesto, ubicándose en el séptimo puesto entre las ligas de Conmebol, es decir, entre las peores de Sudamérica.

La IA anticipa la Liga de Primera 2026: Elige al campeón, los que van a copas y los descendidos

Fútbol chileno entre los peores de Sudamérica

En el ranking del IFFHS, la mejor competición del planeta, vaya sorpresa, es la Premier League inglesa, seguida de La Liga de España y cierra el podio nada menos que el Brasileirao, ubicándose como la mejor competición del continente.

En cuanto a Sudamérica, por debajo de Brasil se ubica la Liga Argentina en la octava posición global, dos por encima de la Liga Colombiana que cierra el Top 10. Luego aparecen las competencias de Ecuador (14°), Paraguay (19°) y Uruguay… Sí, Uruguay en el puesto 21.

En el séptimo lugar a nivel Conmebol aparece el Fútbol Chileno, ubicándose en el 31° escalón de la Clasificación General. Actualmente sólo supera a la Liga 1 de Perú (34°), la Liga Boliviana (49°), y cierra a nivel continental la liga de Venezuela, en la ubicación 67°.

Así comienza la Liga de Primera 2026

VIERNES 30 DE ENERO

  • Universidad de Chile vs. Audax Italiano / 20:00 horas / Estadio Nacional

SÁBADO 31 DE ENERO

  • Deportes Limache vs. Colo Colo / 12:00 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso
  • Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido / 15:30 horas / Estadio Huachipato de Talcahuano
  • Cobresal vs. Huachipato / 18:00 horas / Estadio El Cobre de El Salvador
DOMINGO 1 DE FEBRERO

  • Deportes La Serena vs. Universidad Católica / 18:00 horas / Estadio La Portada
  • Palestino vs. Ñublense / 20:30 horas / Estadio Municipal de La Cisterna

LUNES 2 DE FEBRERO

  • Everton vs. Unión La Calera / 18:00 horas / Estadio Sausalito de Viña del Mar
  • O’Higgins vs. Deportes Concepción / 20:30 horas / Estadio El Teniente de Rancagua
