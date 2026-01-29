El fútbol chileno también tiene su propia estadística de “segundos lugares”, y en ese registro histórico hay equipos que, pese a no ganar más títulos, han demostrado una constancia constante al pelear la definición hasta el final.

Universidad Católica y Colo Colo comparten el primer lugar del listado con 34 subcampeonatos cada uno. Esto, luego de que los cruzados sumaran otro segundo lugar tras perder la final de la Supercopa 2026 frente a Coquimbo Unido.

Este dato incluye todas las competencias del fútbol profesional chileno desde 1933 y también las finales internacionales disputadas por clubes nacionales. Lo que refleja que ambos clubes han sido protagonistas constantes en distintas épocas de la historia del balompié local.

El hecho de aparecer repetidamente como “segundos” no siempre es negativo. Para muchos, habla de instituciones que consistentemente están peleando por los títulos y que mantienen un alto nivel competitivo a lo largo del tiempo.

Universidad Católica iguala a Colo Colo en subcampeonatos tras la Supercopa

Otros equipos con muchos subcampeonatos

Tras los líderes, el ranking sigue con otro histórico del fútbol chileno, Unión Española, que registra 20 segundos lugares. Cifra que refleja décadas de luchas cerradas en diferentes torneos nacionales e internacionales.

Más abajo en el conteo aparecen clubes como Audax Italiano con 17 subcampeonatos, Universidad de Chile con 16, Cobreloa con 15, y más equipos que también han dejado su huella en esta estadística peculiar del fútbol chileno.

Este ranking de subcampeonatos ofrece una perspectiva distinta sobre la historia del fútbol local, mostrando cómo algunos clubes han estado cerca de grandes logros en múltiples ocasiones, incluso cuando no siempre se llevan la gloria final.