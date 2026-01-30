El mercado de fichajes se encuentra en movimiento y con ello distintos clubes mueven sus piezas para quedarse con las mejores figuras del campeonato.

En ese contexto, un jugador que ha destacado y aparece en el radar de distintos clubes es Maximiliano Gutiérrez, jugador de Huachipato, donde su DT acaba de entregar detalles sobre su futuro.

El extremo de 21 años tuvo una gran temporada junto al conjunto Acerero, donde levantaron la Copa Chile que los clasificó a la Fase 2 de Copa Libertadores. Ante el auspicioso futuro del jugador, se reveló hace algunos días que Universidad Católica puso sus ojos en el jugador.

El futuro de Maximiliano Gutiérrez

En conversación con Sabes Deportes, el DT del equipo Jaime García se refirió al presente del jugador y las posibilidades que hay de que salga en el actual mercado de fichajes.

“Maxi es un muy buen jugador. Ha mostrado una disposición al trabajo que nos ha gustado harto. Queremos que los jugadores de Huachipato quieran estar en la institución y sean un aporte”, explicó al medio.

Añadiendo que a pesar de los rumores, no hay nada concreto. “Hasta el momento se queda. Lo último que supe es que se quedaba con nosotros. Él tiene la disposición y quiere quedarse. Eso es lo más importante y lo que busco”.

Publicidad

Publicidad

Maximiliano Gutiérrez despertó el interés de otros clubes/Photosport

ver también ¿Se va de Huachipato? Anticipan lo que se viene para una de las figuras de los Acereros

El 2026 de Huachipato

Los acereros lograron la clasificación a la Fase 2 de Copa Libertadores tras coronarse campeones de Copa Chile. Y con ello en mente, el equipo ha concretado importantes fichajes está temporada, entre ellos los volantes Ezequiel Cañete y Carlos Herrera, el delantero Harold Antiñirre, el defensa Cristián Toro.

Por otra parte, también anunció las renovaciones del defensa Nicolás Vargas y el portero Rodrigo Odriozola.

Publicidad