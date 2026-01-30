Universidad Católica se refuerza con todo en el futuro y ya puso sus ojos en una joven promesa de 18 años que, según revelan, estará a prueba para poder integrarse a la escuadra de la precordillera.

El cuadro Cruzado sigue planificando lo que será este 2026 y el joven volante Agustín Macat buscará consolidarse en la escuadra, según lo revelado por Kevin Grünenwald de La Cantera Cruzada, el jugador se sumó al equipo de proyección, y revelan que aunque está a prueba, Hernán Madrid se decidió por sumarlo a la citación que viaja a Antofagasta a disputar un cuadrangular amistoso.

El jugador aún no tiene listo su lugar en la Franja y todo dependerá de como se desarrolle su rendimiento.

La carrera de Agustín Macat

El volante ofensivo nació el 30 de noviembre del 2007 y comenzó su carrera futbolística en JJ Moreno de Argentina, el 2021 se sumó a la cantera de Rosario Central.

El 2025 disputó la temporada en el Juvenil A del Levante de la Liga Española y este 2026 se sumó al equipo de proyección de la UC, como siempre, si es que su desempeño lo acompaña, con opciones de sumarse al equipo adulto.

Los refuerzos de la UC

El equipo que dirige Daniel Garnero comenzó a reforzarse para lo que será una intensa temporada en donde enfrentarán la Copa Libertadores.

Ante esto, el cuadro anunció las incorporaciones de Bernardo Cerezo (Ñublense), Matías Palavecino (Coquimbo Unido), Justo Giani (Aldosivi), Jimmy Martínez (Huachipato), Juan Ignacio Díaz (O’Higgins) y el jugador joven Martín Gómez, quien se sumó al futbol joven del club y al primer equipo para potenciar su crecimiento en la escuadra.