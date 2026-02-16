Colo Colo si bien comenzó a ganar en la Liga de Primera, hay un asunto que todavía no le cierra a Claudio Borghi. Por esta razón, el argentino hizo una curiosa analogía para explicar su punto de vista.

Los Albos derrotaron a Unión La Calera por 1-0 en el Estadio Monumental, con un agónico gol de Maximiliano Romero. Pese a que no brillaron, consiguieron 3 puntos de oro, los cuales les permiten acomodarse de buena manera en la tabla de posiciones.

La crítica de Borghi

Más allá de lo sucedido con Unión La Calera, mucho se ha hablado de que Colo Colo podría sumar un último refuerzo. Si bien Aníbal Mosa terminó descartando a Thiago Nuss, Claudio Borghi hizo una reflexión sobre el mercado que está realizando el club.

“Para mí lo extraño y difícil es que Colo Colo llegue a esta instancia para ver qué jugador le falta o qué jugador puede traer…“, indicó Borghi en ESPN. Incluso, el Bichi hizo una analogía tuerca para señalar que lo Albos no están yendo por lo mejor disponible.

“Acá es como cuando se te rompe un repuesto, vas a comprar y te dicen el original vale 10 y este es bueno, pero tengo el alternativo que vale 4, no sé cómo va a funcionar“, explicó el campeón del mundo en México 1986.

Colo Colo intentará sumar a un refuerzo más en estos últimos días de mercado. Pese a la posibilidad de agregar a un elemento más al plantel, a Borghi no le agradan las opciones que están dando vueltas en el Estadio Monumental.

“Esto (los nombres que suenan) me da la sensación, con todo respeto, los jugadores que están apareciendo para Colo Colo, no son de lo ideal“, cerró el tetracampeón. El próximo duelo de los Albos será ante O’Higgins el sábado 21 de febrero, como visita en el Estadio El Teniente de Rancagua.