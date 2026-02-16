Una de los fichajes más caros en la historia de Colo Colo lo hizo Blanco y Negro en 2025, cuando contrató al delantero uruguayo Salomón Rodríguez por más de 2 millones de dólares.

La camiseta alba le quedó gigantesca al charrúa, que nunca pudo demostrar las supuestas condiciones que tenía cuando jugaba en Godoy Cruz, y para 2026 se fue cedido a Montevideo City Torque.

El aporte de Rodríguez en Colo Colo fue escaso, puesto que apenas marcó un gol en la Liga de Primera, ante Unión La Calera en la victoria por 4-0 en el Monumental. Fue el cuarto tanto, cuando todo estaba definido. Los otros dos tantos que hizo fueron en la Copa Chile.

Maxi Romero duplica el poder goleador de Salomón Rodríguez

Salomón Rodríguez fue enviado a préstamo por su bajo rendimiento y para liberar un cupo de extranjero en Colo Colo. Su reemplazante fue el argentino Maximiliano Romero, quien de inmediato causó impacto positivo en el Cacique.

El delantero que llegó cedido al Monumental desde Argentinos Juniors ya lleva más goles que Salomón en tres partidos de la Liga de Primera, porque le anotó a Deportes Limache y a Unión La Calera.

Romero fue vital en la victoria in extremis frente a los caleranos, puesto que marcó a los 91 minutos tras un excelente pase de Yastin Cuevas, cuando el nerviosismo cundía en Macul.

Maximiliano Romero en tres partidos marcó dos goles en la Liga por Colo Colo, el doble que hizo Salomón Rodríguez en los 17 encuentros que disputó por el torneo nacional.

