Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Maximiliano Romero en 3 partidos duplica la capacidad goleadora de Salomón Rodríguez en Colo Colo

El delantero argentino, que llegó a reemplazar al uruguayo, ya tiene más goles que el cuestionado ariete charrúa.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Maximiliano Romero celebrando en Colo Colo.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTMaximiliano Romero celebrando en Colo Colo.

Una de los fichajes más caros en la historia de Colo Colo lo hizo Blanco y Negro en 2025, cuando contrató al delantero uruguayo Salomón Rodríguez por más de 2 millones de dólares.

La camiseta alba le quedó gigantesca al charrúa, que nunca pudo demostrar las supuestas condiciones que tenía cuando jugaba en Godoy Cruz, y para 2026 se fue cedido a Montevideo City Torque.

El aporte de Rodríguez en Colo Colo fue escaso, puesto que apenas marcó un gol en la Liga de Primera, ante Unión La Calera en la victoria por 4-0 en el Monumental. Fue el cuarto tanto, cuando todo estaba definido. Los otros dos tantos que hizo fueron en la Copa Chile.

Campeón en Colo Colo destaca el impacto goleador de Maximiliano Romero: “Es un acierto”

ver también

Campeón en Colo Colo destaca el impacto goleador de Maximiliano Romero: “Es un acierto”

Maxi Romero duplica el poder goleador de Salomón Rodríguez

Salomón Rodríguez fue enviado a préstamo por su bajo rendimiento y para liberar un cupo de extranjero en Colo Colo. Su reemplazante fue el argentino Maximiliano Romero, quien de inmediato causó impacto positivo en el Cacique.

El delantero que llegó cedido al Monumental desde Argentinos Juniors ya lleva más goles que Salomón en tres partidos de la Liga de Primera, porque le anotó a Deportes Limache y a Unión La Calera.

Nadie extraña a Salomón Rodríguez en Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Nadie extraña a Salomón Rodríguez en Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Publicidad

Romero fue vital en la victoria in extremis frente a los caleranos, puesto que marcó a los 91 minutos tras un excelente pase de Yastin Cuevas, cuando el nerviosismo cundía en Macul.

Maximiliano Romero en tres partidos marcó dos goles en la Liga por Colo Colo, el doble que hizo Salomón Rodríguez en los 17 encuentros que disputó por el torneo nacional.

Guarello revienta a Fernando Ortiz por alocado abrazo con Arturo Vidal en Colo Colo: “No te compro”

ver también

Guarello revienta a Fernando Ortiz por alocado abrazo con Arturo Vidal en Colo Colo: “No te compro”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Publicidad
Lee también
Campeón en Colo Colo destaca el impacto goleador de Romero
Colo Colo

Campeón en Colo Colo destaca el impacto goleador de Romero

DT de La Calera y el plan vs Colo Colo: "Uno de afuera quiere al..."
Colo Colo

DT de La Calera y el plan vs Colo Colo: "Uno de afuera quiere al..."

"Soy humano...": el héroe albo ante La Calera ni ahí con la pobreza de goles
Colo Colo

"Soy humano...": el héroe albo ante La Calera ni ahí con la pobreza de goles

¿Llegarán refuerzos? La tajante respuesta de Audax sobre su presente
Campeonato Nacional

¿Llegarán refuerzos? La tajante respuesta de Audax sobre su presente

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo