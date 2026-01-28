Carlos Palacios vuelve a quedar en el centro de la discusión en Boca Juniors tras la confirmación de Ángel Romero como nuevo refuerzo del cuadro xeneize. El arribo del delantero paraguayo no pasa inadvertido y abre un escenario complejo para el chileno.

El ex Colo Colo no ha tenido continuidad en el arranque de la temporada, situación que ya genera inquietud entre los hinchas y la prensa argentina. A pesar de haber llegado como una apuesta importante, Palacios ha quedado relegado en varias convocatorias.

La ausencia de Palacios en estas últimas dos semanas se debe a la lesión de sinovitis en su rodilla derecha. La misma que arrastró durante la temporada pasada y que lo dejó en algunos partidos fuera.

En ese contexto, la llegada de Romero aparece como una señal clara. Boca busca soluciones ofensivas ahora, lo que eleva la presión sobre Palacios y reduce su margen de error en la lucha por minutos.

Ángel Romero ya comenzó a entrenar con Boca

Palacios no logra afirmarse en Boca

Uno de los principales factores que explican la falta de continuidad de Carlos Palacios es la alta competencia en ataque. Boca cuenta con varios nombres que pueden desempeñarse en posiciones similares, obligando al chileno a adaptarse constantemente.

A eso se suma que el ex Inter de Porto Alegre no ha logrado sostener regularidad física, lo que le ha impedido encadenar titularidades y afirmarse dentro de la idea del entrenador, que privilegia jugadores con ritmo competitivo.

Con Ángel Romero en escena, el panorama se vuelve aún más desafiante. El paraguayo llega con experiencia y roce internacional, transformándose en un rival directo que podría relegar aún más a Palacios si no logra dar un golpe sobre la mesa.