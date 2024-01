Unión La Calera sumó otro refuerzo con pasado en la UC: Raimundo Rebolledo, lateral derecho que la temporada 2023 militó en Ñublense, fue anunciado como incorporación de los Cementeros. Firmó un contrato por toda la campaña. “Ya se integró a la pretemporada”, informó el club en sus canales oficiales.

Catuto Rebolledo también dio algunas declaraciones por su arribo. “Muy feliz. Llego a una gran institución. Se está armando un gran equipo y grupo, con jugadores de mucha experiencia, que tienen harto recorrido y creo que pueden aportar muchísimo para el club”, manifestó el marcador de punta surgido en las inferiores de Universidad Católica.

“Conversé con gente que estuvo acá y me comentaban que es un lindo club, que las instalaciones están muy buenas. Y el plus de jugar copa internacional. Fue todo lo que me sedujo. No dudé en venir”, aseguró el carrilero de 26 años, quien también registra una experiencia en Curicó Unido. Por cierto, en su estadía como Cementero, el Catuto tendrá dos conocidos de hace tiempo.

Ambos fueron compañeros suyos en los Cruzados. “A Enzo (Ferrario) y a Luciano (Aued) los conozco hace mucho tiempo. Con Luciano me tocó compartir muchos años. Creo que eso también fue algo que me motivó”, reconoció Rebolledo, quien valoró el liderazgo de Luli. Otro veterano que llegó a La Calera fue Gabriel Hauche tras quedar libre en Racing Club.

La Calera ficha al ex UC Catuto Rebolledo: “Sé la calidad de persona y líder que es Luciano Aued”

La Calera ya tiene al ex UC Raimundo Rebolledo en las prácticas con el plantel dirigido por Manuel Fernández. Según Catuto, la presencia de Luciano Aued tuvo importancia en su decisión de fichar en los Cementeros. “Cuando supe que estaba Lu hablé con él también”, reveló.

“Como lo conozco hace tanto tiempo, sé la calidad de persona que es y el líder que es. Les saca mucho rendimiento a los compañeros. Como se exige a sí mismo, te exige a ti también”, graficó Catuto Rebolledo. Cómo no tener conocimiento de causa: el jugador con el que más partidos juntos disputó es Luli. Coincidieron en 101 ocasiones, siempre con la Franja.

Ese número aumentará en Unión La Calera. “Creo que estamos por buen camino”, sentenció Rebolledo. Otro cruzado que está en la plantilla es Enzo Ferrario, un polifuncional defensor central o lateral que tiene 23 años. Este será su segunda campaña en el cuadro rojo. Antes estuvo tres temporadas en Deportes La Serena.

¿Cómo está el mercado de Unión La Calera en 2024?

Altas: Manuel Fernández (DT), Luciano Aued (Unión de Santa Fe, ARG), Ezequiel Parnisari (Instituto, ARG), Gabriel Hauche (Racing, ARG), Matías Ibáñez (Colón, ARG), Jorge Peña (Everton), Franco Soldano (Gimnasia y Esgrima La Plata, ARG) y Raimundo Rebolledo (Unión La Calera).

Bajas: Martín Cicotello (DT), Omar Carabalí, Tomás Asta-Buruaga, Francisco Salinas, Juan Pablo Freytes, Leandro Díaz, Nicolás Peñailillo y Nicolás Orellana.

