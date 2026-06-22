No te pierdas los partidos de la Copa del Mundo por Claro, VTR y CHV en 4K.

En televisión, no todos los 4K son iguales. En un contexto donde la calidad de imagen se ha transformado en un factor clave para las audiencias, la llegada de la señal abierta de Chilevisión en 4K a Claro y VTR marca un nuevo avance para la televisión chilena.

Se trata de una experiencia basada en contenidos distribuidos en esta definición, permitiendo acceder a imágenes con a máxima nitidez, profundidad y realismo disponible en el mercado.

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La diferencia será especialmente visible durante el principal evento futbolístico del año, donde cada jugada, repetición y celebración podrá apreciarse con un nivel de detalle superior.

Experiencia que también se extiende a toda la programación de Chilevisión, con sus noticieros, matinales, programas de conversación, estelares y espacios de entretención.

Pero, ¿Qué significa realmente ver televisión en 4K? Significa acceder a contenidos que superan en cuatro veces la calidad Full HD. Dicho de otra forma: si el estándar HD está compuesto por un millón de píxeles, el 4K alcanza unos ocho millones.

Esta masiva cantidad de información visual se traduce en una pantalla con mayor definición, profundidad, nivel de detalle y una sensación de mayor inmersión y realismo.

¿Qué ventajas ofrece el 4K?

• Cuatro veces más resolución que Full HD (millones de píxeles adicionales), permitiendo apreciar más detalles en cada imagen.

• Mayor nitidez en pantallas grandes, donde las diferencias de calidad son más evidentes.

• Mejor definición en movimientos rápidos, como jugadas, repeticiones y transmisiones deportivas en vivo.

• Más profundidad y realismo en colores y texturas, entregando una imagen más cercana a la capturada por las cámaras.

• Mayor nivel de detalle en escenas complejas, incluso cuando hay muchos elementos en pantalla al mismo tiempo.

• Una experiencia consistente desde la producción hasta la visualización, manteniendo la calidad original del contenido.

Más allá de la experiencia de visualización, la iniciativa representa un avance relevante para la industria audiovisual local. La incorporación de la señal abierta de Chilevisión en 4K a través de Claro y VTR implica una inversión tecnológica para que miles de hogares disfruten la televisión en sus hogares.

“A través de nuestra infraestructura, televisión digital y fibra óptica, estamos acercando a nuestros clientes una experiencia preparada para aprovechar todo el potencial de una señal 4K. La llegada de Chilevisión en esta definición permite acceder a contenidos con una calidad de imagen superior y vivir los grandes momentos de la televisión con un nivel de detalle que antes no estaba disponible

para las audiencias masivas”, señaló Nicolás Sabando, vicepresidente Personas de Claro Chile.

En tanto, desde Chilevisión, Edgar Spielmann, presidente del directorio, destacó que “la televisión abierta continúa evolucionando para responder a las expectativas de las audiencias y acercar experiencias cada vez más inmersivas. La disponibilidad de toda nuestra programación en 4K refleja esa visión y nuestro compromiso por seguir innovando en la forma en que conectamos con las personas”.

La señal 4K estará disponible para clientes de Claro y VTR que cuenten con televisor compatible y decodificador IPTV. Durante la fiesta futbolera, los usuarios podrán acceder a la señal de Chilevisión en el canal 710 de VTR y 557 de Claro.

Con esta iniciativa, Claro, VTR y Chilevisión impulsan una nueva etapa para la televisión abierta en Chile, acercando a las audiencias una experiencia que permite ver cada contenido con la calidad y fidelidad con que fue concebido originalmente.