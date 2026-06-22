Daniel Brailovsky se refirió en duros términos contra el Loco tras su decepcionante empate 2-2 con Uruguay ante Cabo Verde en el Mundial 2026.

Marcelo Bielsa está en el ojo del huracán en Uruguay. Tras el empate 2-2 ante Cabo Verde la celeste quedó al borde de la eliminación en este Mundial 2026, algo por lo que el Loco está siendo duramente criticado.

Lamentablemente para el entrenador argentino esta experiencia mundialista no está siendo la deseada, sobre todo para un pueblo charrúa que tenía muchas expectativas puestas en este torneo.

Por lo mismo, son varios los que han salido a atacar el accionar del ex DT de la Roja, quien cada vez tiene menos crédito en el medio. Así lo dejó en claro Daniel “Ruso” Brailovsky, ex entrenador y jugador argentino, quien no dudó en tildar al rosarino como un “vendehumo”.

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Marcelo Bielsa recibe duras críticas en este Mundial 2026

Fue en el programa Cuadro Titular de la plataforma FOX ONE donde el trasandino repasó al Loco. “¿Si Uruguay está decepcionando? Sí, claro, pero tiene al peor técnico de la historia, cómo no va a decepcionar. ¿A quién le ganó Bielsa? Porque todos hablan de Bielsa, y vengo hablando con periodistas uruguayos de hace muchísimos años, ¿a quién le ganó?”, se cuestionó Brailovsky.

En ese sentido, el ex DT aseguró que “lo que hace Bielsa es formar futbolistas. Sí, y lo hace bien, y todos los futbolistas hablan bien de él, menos (Hernán) Crespo. A Crespo no lo escuché hablar bien de él, los demás sí hablan bien de él. Ahora, si hablamos de conjunto y si hablamos de selecciones o equipos, hay que ganar”.

Marcelo Bielsa sigue sin ganar en este Mundial 2026 y ya está al borde de la eliminación con Uruguay. | Foto: Getty Images.

“Uruguay es una selección para ganar, tiene una generación bárbara, dejó afuera jugadores que tenían que llegar a estar. Y si quieres que hablemos de números fríos y medidos, Javier Aguirre ganó cino partidos en mundiales, empató dos y perdió tres”, añadió.

Para cerrar, el Ruso sostuvo que “Bielsa ganó tres partidos, empató tres y perdió tres. ¿Quién es mejor para sacar resultados, Aguirre o Bielsa? Y hablan de Bielsa como si fuera el mejor del mundo, y Aguirre de repente, gente como este, lo defenestra”.

“No lo pudieron ni echar por lo que cobra el señor. Ahora, hablamos de vender humo, él también sabe vender humo, y habla muy lindo, hace todo bárbaro. Pero vemos a la selección jugando, ¿la vieron jugar a la selección? Sí, la vimos todos”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Uruguay de Marcelo Bielsa en este Mundial 2026?

La celeste regresará a la acción ante España este viernes 26 de junio a las 20:00 (hora de Chile) en el Estadio Guadalajara. Los charrúas están obligados a ganar para poder clasificar a los 16avos de final del torneo.

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En síntesis