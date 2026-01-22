La posible salida de Lucas Cepeda de Colo Colo sigue generando ruido en el Monumental. Ahora fue Daniel Morón, gerente deportivo del club, quien dejó claro que el extremo no era un nombre más en el equipo y que su salida es inminente.

ver también Coke Hevia cuestiona a Zavala y su tercera oportunidad en Colo Colo: “Está al debe”

“Lucas era un jugador provisorio, pero tenía cualidades para ser un gran jugador. Será una perdida importante como la de Vicente Pizarro“, comentó, asegurando que ya estaría fuera del Cacique.

Tweet placeholder

Daniel Morón respetó la decisión del jugador y comprendió que está en un gran momento. “Los jugadores cuando crecen necesitan un nuevo espacio y Colo Colo está dispuesto a eso“, cerró el campeón de Copa Libertadores.

Reverencia de Lucas Cepeda cuando parecía que se despedía

Cepeda se uniría a club español

Todo indica que Lucas Cepeda continuará su carrera en el Elche de España, una opción que aparece como un paso importante en su desarrollo profesional y que lo alejaría definitivamente del Monumental.

Publicidad

Publicidad

ver también Cocoliso Sosa se gana todas las flores de históricos de Colo Colo: “Mete la pierna y eso contagia”

El fútbol europeo asoma como el siguiente desafío para el extremo, quien buscaría sumar continuidad en un escenario distinto, pero competitivo. Con ello, dejar atrás su etapa en Colo Colo.

El Cacique deberá prepararse para la salida de un titular indiscutido, que además aportaba goles importantes para el club. Daniel Morón junto al resto de la dirigencia deberán pensar ahora el reemplazo de Lucas Cepeda, con nombres ya en carpeta.