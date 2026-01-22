Es tendencia:
Daniel Morón prende las alarmas por la salida de Lucas Cepeda de Colo Col

Según confirmó Daniel Morón, Lucas Cepeda dejará de ser jugador de Colo Colo y estaría listo para llegar al fútbol europeo.

Por Sebastián Amar

Lucas Cepeda estaría fuera de Colo Colo
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTLucas Cepeda estaría fuera de Colo Colo

La posible salida de Lucas Cepeda de Colo Colo sigue generando ruido en el Monumental. Ahora fue Daniel Morón, gerente deportivo del club, quien dejó claro que el extremo no era un nombre más en el equipo y que su salida es inminente.

“Lucas era un jugador provisorio, pero tenía cualidades para ser un gran jugador. Será una perdida importante como la de Vicente Pizarro“, comentó, asegurando que ya estaría fuera del Cacique.

Daniel Morón respetó la decisión del jugador y comprendió que está en un gran momento. “Los jugadores cuando crecen necesitan un nuevo espacio y Colo Colo está dispuesto a eso“, cerró el campeón de Copa Libertadores.

Reverencia de Lucas Cepeda cuando parecía que se despedía

Reverencia de Lucas Cepeda cuando parecía que se despedía

Cepeda se uniría a club español

Todo indica que Lucas Cepeda continuará su carrera en el Elche de España, una opción que aparece como un paso importante en su desarrollo profesional y que lo alejaría definitivamente del Monumental.

El fútbol europeo asoma como el siguiente desafío para el extremo, quien buscaría sumar continuidad en un escenario distinto, pero competitivo. Con ello, dejar atrás su etapa en Colo Colo.

El Cacique deberá prepararse para la salida de un titular indiscutido, que además aportaba goles importantes para el club. Daniel Morón junto al resto de la dirigencia deberán pensar ahora el reemplazo de Lucas Cepeda, con nombres ya en carpeta.

