El nefasto registro con el que llega Juan Martín Lucero a Universidad de Chile

El gran fichaje del cuadro azul regresa al fútbol chileno con una pésima racha que arrastra de la temporada 2025.

Por Carlos Silva Rojas

Juan Martín Lucero fue presentado en la U.
Juan Martín Lucero fue presentado en la U.

El gran golpe del mercado de fichajes lo dio Universidad de Chile, que este martes presentó oficialmente al delantero argentino Juan Martín Lucero.

El ex delantero de Fortaleza regresa al fútbol chileno, del que se fue por la puerta chica a finales de 2022, tras dejar a Colo Colo a pesar de que tenía contrato vigente.

Lucero viene a sumarse a un equipo que tiene como gran objetivo ganar la Liga de Primera, sin embargo, llega con una pésima racha que arrastra desde la temporada 2025, donde sufrió por el descenso de su equipo en Brasil.

La pésima racha goleadora con la que llega Juan Martín Lucero a la U

Juan Martín Lucero llega a la U para hacer goles, sin embargo, arrastra una pésima estadística desde su paso por Fortaleza, lo que a la postre fue factor en el descenso del elenco del nordeste brasileño.

El ex ariete de Colo Colo no celebra un gol desde hace mucho tiempo, porque su últimas conquistas las hizo el 10 de mayo de 2025, cuando le marcó un doblete a Juventude por el Brasileirao.

Juan Martín Lucero con la camiseta de la U.

Juan Martín Lucero con la camiseta de la U.

Los números de Lucero en la temporada pasada dejaron mucho que desear, ya que anotó apenas tres goles en el torneo brasileño y aquello gatilló a su salida de Fortaleza.

El Gato vuelve al fútbol chileno, donde fue gran figura en la campaña 2022, pero jugando con una camiseta blanca y no con una azul.

