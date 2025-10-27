¡Es sudamericano! Eligen al tercer miembro del nuevo Big 3 del tenis mundial

El circuito ATP cuenta con una nueva estrella, porque este domingo el brasileño Joao Fonseca (28°) ganó el título más importante de su corta carrera y demuestra que la promesa ya es una realidad.

El tenista de 19 años se quedó con el título del ATP 500 de Basilea, luego de vencer en la final al español Alejandro Davidovich por un claro 6-3 y 6-4.

A su corta edad el oriundo de Río de Janeiro muestra que pinta para crack, ya que además de su corona en suiza tiene la del ATP de Buenos Aires, la que ganó en febrero pasado.

Suman a Fonseca al Big 3 junto a Sinner y Alcaraz

El antiguo Big 3 del tenis mundial tenía como protagonistas a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, siendo el serbio el único que sigue en actividad.

Ahora el deporte blanco es liderado por el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, y a ellos suman al brasileño Joao Fonseca, a quien postulan como miembro del nuevo Big 3.

Alejandro Davidovich, quien perdió su cuarta final del año y ahora en manos del carioca, señaló que el sudamericano le puede plantar cara a los mejores de la actualidad.

“Eres la nueva gran personalidad del tenis. Tienes un futuro brillante, serás el nuevo Djokovic para Sinner y Alcaraz“, le dijo el español al brasileño.

Joao Fonseca va tras los pasos del histórico Gustavo Kuerten, el único número 1 del mundo que ha tenido el tenis brasileño en su historia.

