La nueva actualización del ranking ATP encendió las alarmas en el tenis chileno. Después de más de dos años, el país se quedó sin jugadores dentro del Top 100.

Es una postal dura que refleja semanas llenas de tropiezos en el circuito grande y en los torneos previos al US Open.

Jarry y Tabilo, los más golpeados

Nicolás Jarry, que venía siendo la carta fuerte, bajó al puesto 103° tras sufrir derrotas rápidas en el Generali, Cincinnati y Winston-Salem.

Alejandro Tabilo, en tanto, fue quien más sufrió tras retroceder nada menos que 23 posiciones y quedó 126°, tras caídas tempranas en Cincinnati, Cancún y Winston-Salem.

Garin y Barrios tampoco se salvan

Cristian Garin tampoco pudo escapar del bajón. El ex top 20 cayó seis escalones y hoy aparece 127°, tras quedar eliminado en la primera ronda de la qualy en Cincinnati.

Tomás Barrios, por su parte, perdió cuatro lugares y quedó 135°. Su último torneo fue el Challenger de Barranquilla, donde alcanzó cuartos de final.

La foto más preocupante

La última vez que Chile no tenía representantes en el top 100 fue en febrero de 2023. Hoy, más de dos años después, la historia vuelve a repetirse y deja un panorama preocupante para el tenis nacional.

El único que se mantiene con cierto margen, aunque lejos, es Matías Soto, instalado en el puesto 253° del planeta.