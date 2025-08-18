Es tendencia:
Chile se quedó sin Top 100 en el ranking ATP: La dura caída de Jarry, Tabilo, Garin y Barrios

El tenis chileno atraviesa un momento crítico: por primera vez en años no hay representantes nacionales entre los 100 mejores del mundo.

Por Javiera López Godoy

Alejandro Tabilo
© PhotosportAlejandro Tabilo

La nueva actualización del ranking ATP encendió las alarmas en el tenis chileno. Después de más de dos años, el país se quedó sin jugadores dentro del Top 100. 

Es una postal dura que refleja semanas llenas de tropiezos en el circuito grande y en los torneos previos al US Open.

Jarry y Tabilo, los más golpeados

Nicolás Jarry, que venía siendo la carta fuerte, bajó al puesto 103° tras sufrir derrotas rápidas en el Generali, Cincinnati y Winston-Salem. 

Alejandro Tabilo, en tanto, fue quien más sufrió tras retroceder nada menos que 23 posiciones y quedó 126°, tras caídas tempranas en Cincinnati, Cancún y Winston-Salem.

Garin y Barrios tampoco se salvan

Cristian Garin tampoco pudo escapar del bajón. El ex top 20 cayó seis escalones y hoy aparece 127°, tras quedar eliminado en la primera ronda de la qualy en Cincinnati. 

Tomás Barrios, por su parte, perdió cuatro lugares y quedó 135°. Su último torneo fue el Challenger de Barranquilla, donde alcanzó cuartos de final.

Publicidad

La foto más preocupante

La última vez que Chile no tenía representantes en el top 100 fue en febrero de 2023. Hoy, más de dos años  después, la historia vuelve a repetirse y deja un panorama preocupante para el tenis nacional. 

El único que se mantiene con cierto margen, aunque lejos, es Matías Soto, instalado en el puesto 253° del planeta.

