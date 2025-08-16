Carlos Alcaraz (2°) confirmó que está en un gran momento de forma tras vencer a Andrey Rublev (11°) en tres sets, 6-3, 4-6, 7-5, en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati.

El español sacó provecho de su mes de descanso post Wimbledon y mostró su solidez en la superficie dura norteamericana, avanzando sin mayores complicaciones a la ronda de semifinales.

Alcaraz supera a Federer con increíble récord

Con esta victoria, Alcaraz alcanzó un récord histórico en los Masters 1000: acumula 82 triunfos y 23 derrotas, lo que representa un 78,1% de efectividad, dejando atrás a Roger Federer (77,9%).

Desde la creación de la serie en 1990, solo Novak Djokovic y Rafael Nadal superan su porcentaje de victorias, consolidando al español como uno de los grandes dominadores de la categoría.

Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati 2025

Próxima parada: semifinal ante Zverev

En la semifinal, Alcaraz se enfrentará a Alexander Zverev (3°), con la oportunidad de repetir su paso a la final del año pasado en Cincinnati hace dos años.

En 2023, el español llegó hasta el último partido tras superar a Tommy Paul y Hubert Hurkacz, pero cayó ante Novak Djokovic en sets muy ajustados.

El año pasado, ni siquiera pasó de la primera ronda tras caer ante Gael Monfils por 4-6, 7-6 y 6-4.

Ahora, con más experiencia y confianza, buscará llegar nuevamente al partido por el título.

Este triunfo también marca un impulso importante de cara al US Open, donde Alcaraz tendrá la mirada de todos encima.

