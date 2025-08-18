Cristian Garin (127°) quiere revancha tras su fugaz paso por el Masters 1000 de Cincinnati y ahora apunta al último Grand Slam del año: el US Open.

Desde la qualy, Gago arranca su ruta en Nueva York contra el japonés Yosuke Watanuki (148°), en un cruce inédito que promete chispas desde la primera pelota.

Un estreno sin antecedentes

El chileno se medirá con Watanuki, un rival al que nunca ha enfrentado. Eso convierte este choque en un examen abierto, donde no hay historial ni referencias previas que adelanten lo que puede pasar.

ver también Se suma a Massú: Gonzalo Lama deja a Tabilo y será coach de joyas argentinas del ATP

¿A qué hora juega Cristian Garin vs. Yosuke Watanuk?

El debut de Garin está programado para este lunes 18 de agosto, en la cancha 12, no antes de las 12:10 horas de Chile.

¿Cómo ver el partido en vivo?

Aunque el US Open se transmite por ESPN y Disney+ Premium, la qualy no está contemplada en la parrilla.

Eso significa que no habrá transmisión en vivo por TV ni streaming oficial. La alternativa será seguir las actualizaciones en Google y, por supuesto, acá mismo en RedGol.

Publicidad