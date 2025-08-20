Emma Raducanu, Carlos Alcaraz y Jack Draper volvieron a estar en el ojo del huracán mediático, esta vez durante el US Open 2025.

Su participación en el dobles mixto terminó dejando una escena que no pasó desapercibida:.

Un saludo distante de Raducanu con Draper, su compatriota y rival en ese momento, alimentando rumores sobre un supuesto “triángulo amoroso”.

Emma Raducanu y Carlos Alcaraz en los dobles mixtos del US Open (Getty Images).

Saludo incómodo y rumores en la cancha

Tras el partido de dobles mixto que enfrentó a Raducanu y Alcaraz contra Jessica Pegula y Jack Draper, la británica optó por un saludo formal con Draper, reservando gestos más cálidos para Pegula.

Alcaraz, por su parte, completó la ceremonia con cordialidad. Este gesto fue interpretado por la prensa y figuras del circuito como una señal de tensión y se vinculó inmediatamente a los rumores sobre su vida sentimental.

Cabe recordar que actualmente se rumorea una supuesta relación entre Alcaraz y Raducanu. Mientras que en el pasado se hablaba de un vínculo entre Raducanu y Draper. Ninguno de estos rumores ha sido confirmado.

Nick Kyrgios lanzó la bomba

El australiano Nick Kyrgios no tardó en comentar sobre el episodio. “Creo que es un triángulo amoroso. Draper, Alcaraz, Raducanu. Al mundo del tenis le encantan las historias de amor”, dijo a talkSport.

Más allá de los rumores, Raducanu y Alcaraz mantienen una relación profesional y amistosa de años. La británica destacó la buena sintonía que ambos han mostrado en entrenamientos y torneos desde 2021.

La notoriedad de Raducanu tras su título en el US Open 2021 ha hecho que su vida privada quede bajo el foco constante de los medios. Pero ella misma se ha encargado de resaltar su tenis más que su asuntos personales.