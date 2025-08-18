Novak Djokovic (7°) está otra vez en el ojo del huracán. A pocos días del inicio del US Open, se destaparon imágenes que muestran al serbio recibiendo tratamiento en el muslo y lanzando saques a media máquina.

La escena desató inquietud entre los fanáticos, ya que no se le ve muy a gusto. Muchos se preguntan si está realmente listo para pelear el último Grand Slam del año.

Imágenes que preocupan

El serbio se está preparando en Montenegro para el US Open, lejos de los reflectores de los torneos previos.

Pero un video filtrado lo mostró con un fisioterapeuta trabajando en su pierna. Minutos después, Djokovic ensayó algunos servicios que se vieron lejos de su habitual intensidad.

Ese detalle encendió la alarma entre seguidores que no olvidan que ya viene arrastrando molestias en el muslo desde hace meses.

Sin rodaje competitivo ante del US Open

El número 7 del mundo tomó una decisión arriesgada, pues no jugó ningún torneo en la antesala del US Open, ni Cincinnati ni otros campeonatos de preparación.

Su última aparición oficial fue en Wimbledon, donde cayó sin apelaciones frente a Jannik Sinner. Desde entonces, hubo silencio total, hasta este video que reaviva las dudas.

¿Está preparado Djokovic?

Novak tiene planeado debutar en el nuevo formato de dobles mixtos junto a su compatriota Olga Danilovic.

Pero la gran pregunta es si su físico aguantará la exigencia de Flushing Meadows.

Sus fans quieren verlo de nuevo levantando trofeos, pero hoy la pregunta es inevitable: ¿Será esta lesión un obstáculo demasiado grande en el camino del GOAT?