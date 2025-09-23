Después de mostrar su mejor versión vistiendo la camiseta de Chile en la Copa Davis, Cristian Garin (126°) vuelve al circuito individual con una parada desafiante en el Challenger 75 de Buenos Aires.

En frente estará el argentino Nicolás Kicker (299°), un rival con pasado incómodo para el chileno y que ya sabe lo que es vencerlo.

Aunque los números actuales le dan ventaja a Garin, el cara a cara está del lado de Kicker.

Fueron dos choques, hace bastante tiempo, pero ambos con triunfo del trasandino. El primero en 2012, en los cuartos de final del CHF10 por 6-2 y 6-4, y el segundo en 2017, en la qualy del ATP 500 de Río por 6-3 y 7-6(6).

Han pasado años y el contexto hoy es otro, con el chileno mucho más arriba en el ranking y con la misión de cortar esa racha negativa.

Confirman hora del debut de Garin en Buenos Aires

El debut de Garin será este martes 23 de septiembre, no antes de las 14:30 horas de Chile y Argentina, en la cancha central del Racket Club.

Eso sí, el horario podría correrse, ya que antes de su duelo hay otros dos partidos programados en la misma pista.

¿Cómo ver el partido en vivo?

No habrá transmisión por TV ni por plataformas tradicionales, pero el encuentro sí podrá seguirse en Challenger TV, dentro de la web oficial de la ATP. El acceso es gratuito y el proceso es simple:

Entra a www.atptour.com.

Ve al menú y selecciona “Challenger TV”.

Haz clic en “Challenger”.

Busca el torneo de Buenos Aires o directamente el nombre de Garin o Kicker.

Lo que viene si avanza

En caso de superar su estreno, Garin se verá las caras en segunda ronda con el ganador del duelo entre Gonzalo Villanueva y Facundo Bagnis.

