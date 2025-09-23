Alejandro Tabilo consiguió un gran título en el ATP de Chengdu, China, tras vencer a Lorenzo Musetti, 9 del mundo, por 6-3, 2-6 y 7-6(5), en duelo en el que pudo salvar dos match points en el 12° juego del set final.

Tabilo señaló al final del encuentro que “fue un partido increíble, muy físico, estoy muy feliz. Estoy bien físicamente gracias a mi equipo en las dos últimas semanas”.

Claro que lo más llamativo fue la cara de asombro que puso tras vencer al top ten italiano en el tie break final. Luego de que el europeo dejara una bola en la malla, Tabilo dejó clara su sorpresa.

Primero en el suelo, cuando se tomaba la cara con las dos manos sin poder creer que estaba ganando su tercer título profesional. Y después de celebrar con su pareja argentina Malena de Lorenzo y su coach, Horacio Matta.

Tabilo junto a su pareja Malena De Lorenzo

Tabilo sorprendido

Publicidad

Publicidad

La impresión de Tabilo tras ganarle a Musetti

Tabilo en el suelo tras ganar en China

La sorpresa de Tabilo en China

Alejandro Tabilo ha tenido una temporada irregular, por lo que marcha en el puesto 112 del ranking ATP. Por eso debió jugar la qualy de este torneo.

Publicidad

Publicidad

Desde ahí consiguió llegar a la final y ganar el título ante un gran jugador como Musetti, que señaló al final del partido “fue un duelo tenso, no fue mi día, debo felicitar a Alejandro”.

ver también ¡MARAVILLOSO! Alejandro Tabilo le gana la final a Musetti y es el campeón del ATP de Chengdú

Tabilo de esta manera demuestra que no haber venido a Chile a jugar la Copa Davis fue una buena elección, pues la semana pasada ya había sido finalista de un challenger y ahora logró su tercer título, tras los obtenidos en Auckland y Mallorca, el año pasado.